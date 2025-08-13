Slušaj vest

U najgorem scenariju, Džimi Kimel već ima spreman plan odlaska iz SAD-a. Popularni voditelj večernjih emisija, poznat po oštrim kritikama na račun Donalda Trampa tokom njegovog prvog i sadašnjeg mandata, nedavno je otkrio da je postao državljanin Italije.

Gostujući prošle sedmice u podkastu svoje bivše devojke, komičarke Sare Silverman, Kimel je razgovarao o reakcijama ljudi na povratak Trampa u Belu kuću.

profimedia0762282214.jpg
Džimi Kimel Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

"Mnogi ljudi koje poznajem razmišljaju o tome gde će dobiti državljanstvo", primetila je Silverman.

"Ja sam već dobio talijansko državljanstvo", odgovorio je Kimel, dodavši da je situacija s Trampom "puno gora nego što su mnogi očekivali, pa čak i gora nego što bi sam Tramp verovatno želeo".

donald tramp profimedia-0927613764.jpg
Predsednik SAD Donald Tramp Foto: Christopher Oquendo/ZUMA Press W / Shutterstock Editorial / Profimedia

Koreni iz Napulja
Prema pisanju talijanskih novina Ansa, Kimel je državljanstvo dobio početkom ove godine nakon što je dokazao svoje poreklo – njegovi preci s majčine strane emigrirali su iz Napulja u Njujork nakon potresa 1883. godine koji je uništio njihov rodni grad Išhiu.

Nije jedini koji razmišlja o odlasku
Ako bi se zaista preselio u Italiju, Kimel bi se pridružio sve većem broju slavnih osoba koje su odlučile napustiti SAD nakon Trampovog povratka na vlast. Među njima je i voditeljka Rosi O'Dnnell, poznata po javnim sukobima s predsednikom, koja se još pre njegove inauguracije preselila u Irsku.

Ne propustitePop kulturaSEDMOGODIŠNJI SIN ČUVENOG VODITELJA PONOVO OPERISAN: Slavni komičar uputio emotivnu poruku i otkrio U KAKVOM JE STANJU NASLEDNIK
dzimi-kimel-profimedia0855745479.jpg
Pop kultura"To je jezivo i uznemirujuće" Kad su ljudi čuli kako se Donald Tramp Mlađi obraća ćerki, zgrozili su se (VIDEO)
Kai Tramp i Donald Tramp Mlađi profimedia-0890477246.jpg
Pop kulturaTramp razmatra pomilovanje Didija - odluka zavisi od sudije
Tramp progovorio o pomilovanju Didija profimedia-0403973772.jpg
Pop kulturaKralj Čarls i princ Vilijam žestoko izvređali Donalda Trampa: Usudio se ovo da izgovori, nastao je opšti haos u palati
profimedia0872612946.jpg