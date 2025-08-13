Slušaj vest

U najgorem scenariju, Džimi Kimel već ima spreman plan odlaska iz SAD-a. Popularni voditelj večernjih emisija, poznat po oštrim kritikama na račun Donalda Trampa tokom njegovog prvog i sadašnjeg mandata, nedavno je otkrio da je postao državljanin Italije.

Gostujući prošle sedmice u podkastu svoje bivše devojke, komičarke Sare Silverman, Kimel je razgovarao o reakcijama ljudi na povratak Trampa u Belu kuću.

Džimi Kimel Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

"Mnogi ljudi koje poznajem razmišljaju o tome gde će dobiti državljanstvo", primetila je Silverman.

"Ja sam već dobio talijansko državljanstvo", odgovorio je Kimel, dodavši da je situacija s Trampom "puno gora nego što su mnogi očekivali, pa čak i gora nego što bi sam Tramp verovatno želeo".

Predsednik SAD Donald Tramp Foto: Christopher Oquendo/ZUMA Press W / Shutterstock Editorial / Profimedia

Koreni iz Napulja

Prema pisanju talijanskih novina Ansa, Kimel je državljanstvo dobio početkom ove godine nakon što je dokazao svoje poreklo – njegovi preci s majčine strane emigrirali su iz Napulja u Njujork nakon potresa 1883. godine koji je uništio njihov rodni grad Išhiu.