Još jedna slavna ličnost napušta SAD zbog Trampa: Džimi Kimel uzeo državljanstvo Italije
U najgorem scenariju, Džimi Kimel već ima spreman plan odlaska iz SAD-a. Popularni voditelj večernjih emisija, poznat po oštrim kritikama na račun Donalda Trampa tokom njegovog prvog i sadašnjeg mandata, nedavno je otkrio da je postao državljanin Italije.
Gostujući prošle sedmice u podkastu svoje bivše devojke, komičarke Sare Silverman, Kimel je razgovarao o reakcijama ljudi na povratak Trampa u Belu kuću.
"Mnogi ljudi koje poznajem razmišljaju o tome gde će dobiti državljanstvo", primetila je Silverman.
"Ja sam već dobio talijansko državljanstvo", odgovorio je Kimel, dodavši da je situacija s Trampom "puno gora nego što su mnogi očekivali, pa čak i gora nego što bi sam Tramp verovatno želeo".
Koreni iz Napulja
Prema pisanju talijanskih novina Ansa, Kimel je državljanstvo dobio početkom ove godine nakon što je dokazao svoje poreklo – njegovi preci s majčine strane emigrirali su iz Napulja u Njujork nakon potresa 1883. godine koji je uništio njihov rodni grad Išhiu.
Nije jedini koji razmišlja o odlasku
Ako bi se zaista preselio u Italiju, Kimel bi se pridružio sve većem broju slavnih osoba koje su odlučile napustiti SAD nakon Trampovog povratka na vlast. Među njima je i voditeljka Rosi O'Dnnell, poznata po javnim sukobima s predsednikom, koja se još pre njegove inauguracije preselila u Irsku.