Romeo Bekam (22) snimljen je kako čeka ukrcavanje na niskobudžetni let Jet2 iz Birmingema za Francusku. U crnoj majici i trenirci mirno je stajao u redu, a jedan ga je putnik snimio i u avionu.

Mnogi su prokomentirali kako je njegov prizemljeni imidž u potpunom je kontrastu s potezom starijeg brata Bruklina (26), koji je sa suprugom Nikol Pelc (30) priredio raskošnu obnovu bračnih zaveta, a ni jedan član porodice Bekam nije bio na listi zvanica.

"Ovo pokazuje koliko je normalan", "Neverovatno je da još uvek koristi slušalice sa žicama, skroman dečko čini se", "On je onaj normalniji sin", nizali su se komentari.

Inače, Bekamovii nisu imali ni predstavu da je stariji sin organizovao obnovu zaveta. Strani mediji pišu da su vest pročitali na jednom američkom portalu.

Bruklin Bekam i Nikol Pelc Foto: Printscreen/Instagram/nicolaaneepeltzbeckham

Prema izvorima bliskim porodici, Dejvid i Viktoria ne mogu shvatiti zašto je par odlučio obnoviti zavete nakon samo tri godine braka.

"Razumeli bi da je prošlo deset godina, možda i pet. Ali tri? To je više kao demonstracija bogatstva nego proslava ljubavi", rekao je izvor za The Sun.

(Kurir.rs/Večernji)