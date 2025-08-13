Slušaj vest

Brazilska pevačica Luna Alves (39) doživela je srčani udar i preminula samo nekoliko sati nakon što je održala nastup u jednom baru u gradu Cuiabá, u saveznoj državi Mato Grosso, potvrdila je njena porodica.

Tragedija usred noći

Njen suprug, muzičar Guljerme Šreiner, ispričao je za brazilski portal G1 da je par te noći otišao na spavanje dobro raspoložen.

"Ležao sam u krevetu oko 1:40, ona je bila odlično. Gledali smo neke snimke i onda zaspali," rekao je.

"Oko 5:10 sam čuo da se ne oseća dobro i odmah pozvao hitnu pomoć. Doktor je ostao na vezi, davao mi uputstva dok ekipa nije stigla. Nažalost, ubrzo su je proglasili mrtvom."

Schreiner je dodao da tokom poslednjeg nastupa nije pokazivala nikakve znake slabosti.

Poslednje reči zahvalnosti

Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem Luna peva, dok je suprug prati na gitari. Po povratku kući, pre nego što je otišla na spavanje, snimila je minutni video u kojem se zahvalila publici.

"Naravno da prvo želim da zahvalim Bogu, od srca, na daru života, na daru mog glasa... Toliko sam zahvalna. Divno je kada radite nešto što ljudi vole i hvale. Hvala vam od srca," rekla je u svom poslednjem obraćanju.

"Primila sam toliko komplimenata, toliko lepih reči, toliko ispunjenih želja večeras... Samo mogu da kažem – hvala. Neka Bog blagoslovi i vas i mene. Ljubim vas."

Život van muzike

Luna je radila u poljoprivrednoj kompaniji, a pevanjem se počela baviti 2019. godine. Nastupala je dva do četiri puta nedeljno u lokalnim barovima i kulturnim prostorima u Cuiabáu. Nedavno je jednom članu porodice rekla da se raduje nastupu na Zimskom festivalu u Chapada dos Guimarãesu 2026. godine.

Neizmerna tuga porodice

Iza sebe je ostavila supruga, s kojim je bila u braku tri i po godine, i dve ćerke iz prethodne veze, stare 9 i 19 godina.

"Volim te zauvek, mama. Moja Lucina," napisala je njena starija ćerka Maria Keiroz u dirljivoj objavi na Instagramu.

"Izgubio sam ženu, izgubio sam partnerku... Samo molim Boga za snagu da nastavim dalje," rekao je slomljeni suprug.

(Kurir.rs/DailyMail)