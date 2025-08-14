Slušaj vest

Glumica Marija Bergam podelila je sa pratiocima trenutke sa odmora, objavivši fotografije na kojima je možemo videti u potpuno prirodnom izdanju.

Bez trunke šminke i fotošopa, Marija je pozirala u kupaćem kostimu, a njen izgled oduševio je mnoge — deluje samouvereno i zrači boljom formom nego ikad.

Posebnu pažnju privukle su njene prirodne obline, dok je objava iz Crne Gore izazvala lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama.



"Ovako izgleda prava žena", "Ti si boginja jedna", samo su neke od poruka koje je Marija Bergam dobila.

Pronašla sreću u drugom braku

Pre nekoliko godina Bergamova se razvela od kolege Raše Bukvića, sa kojim je dobila sina. Ubrzo potom daleko od očiju javnosti Marija se ponovo udala i pretprošle godine dobila drugo dete, ali svog drugog supruga i dalje krije.

- Nedavno sam se po drugi put porodila. Sada sam na porodiljskom odsustvu, uživam sa malom Olgom, sinom Danilom i suprugom. Bila sam prinuđena da se povučem iz svih aktivnosti, ali sada je sve kako treba. Bolje nego što je bilo - rekla je glumica svojevremeno za "Hello".





Zavodnica iz "Senki nad Balkanom"

Marija Bergam publiku je osvojila ulogom fatalne zavodnice Maje u seriji "Senke nad Balkanom", a ubrzo potom simpatije je pokupila i ulogama u serijama "Vojna akademija", "Lud, zbunjen, normalan" i mnogim drugim.

