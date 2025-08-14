Slušaj vest

Glumac Leonadro Dikaprio (50) dao je objašnjenje zbog čega se zabavlja isključivo sa daleko mlađim devojkama. Reditelju Polu Tomasu Andersonu priznao je ono što je dugo krio od svih - da se oseća skoro dve decenije mlađim nego što zapravo jeste.

1/5 Vidi galeriju Leonardo Dikaprio Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia, MCvitanovic / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Anderson je započeo razgovor o Dikapriovim godinama, pozivajući ga da odgovori "što brže može": "Ako ne biste znali koliko stvarno imate godina, koliko mislite da imate?" Kad je Dikaprio odgovorio: "Trideset dve", Anderson se zapitao da li je navršavanje 50. rođendana možda bilo "prirodno vreme za razmišljanje".

Anderson se našalio: "Ti imaš 50 godina, ali tvoja emocionalna zrelost je kao da imaš 32. Kakav je to osećaj?" Dobitnik Oskara nastavio je da objašnjava kako se njegova perspektiva promenila od obeležavanja rođendana u novembru 2024. godine.

"Imate želju da budete iskreniji i da ne gubite vreme. Morate samo biti mnogo otvoreniji", primetio je Dikaprio i dodao:

"To je odgovornost, jer je mnogo više godina iza vas nego što je ispred vas."

Leonardo Dikaprio i Vitorija Čereti Foto: Clint Brewer Photography / A.I.M / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dikaprio je dodao da ovaj način razmišljanja dolazi sa "rizikom da se stvari raspadnu", kao i potencijalnim "neslaganjem" ili "odlazak svojim putevima u bilo kojoj vrsti odnosa u životu - ličnom i profesionalnom". On veruje da će to u budućnosti postati sve izraženije, jer "narednih nekoliko decenija ... napredak."

Dobitnik Zlatnog globusa je rekao: "Gledam svoju majku, na primer, i ona samo kaže tačno ono što misli i ne gubi vreme. Ona ne provodi vreme pokušavajući da bilo šta lažira."

Ko je sve bio u Leonardovom "Klubu 25"

Leonardo Dikaprio zabavlja se sa Vitorijom Čereti (27). Pre veze sa njom, raskidao je svaki put kad bi njegova tadašnja devojka proslavila 25. rođendan. Žizel Bundšen, brazilski supermodel, bila je u vezi sa Dikaprijem od 2000. do 2005. godine, a raskinuli su baš kada je ona napunila 25, kada je ona otkrila njegovu mračnu stranu.

Žizel Bundšen Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Sledeća velika ljubav, Bar Rafaeli, izraelska manekenka, bila je sa Leom od 2005. do 2011. - raskid se desio, pogađate, kada je napunila 25.

Najskoriji i najzvučniji primer jeste Kamila Morone, koja se pridružila Žizel Bundšen, Bar Refaeli, pa i Blejk Lajvli na listi bivših devojaka koje je "šutnuo" pre 25. godine. Nju je Dikaprio upoznao kada je imala svega 20 godina. Veza je trajala pet godina, a raskinuli su samo nekoliko meseci nakon njenog 25. rođendana, što je dodatno raspalilo priče o njegovom „godišnjem limitu“ za ljubavne partnerke.

1/6 Vidi galeriju Blejk Lajvli "gola haljina" napravila problem Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP / Profimedia, Tibrina Hobson / Getty images / Profimedia, Todd Williamson / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zbog toga je počeo da ga bije glas da bira isključivo "devojke čiji se prefrontalni korteks nije u potpunosti razvio". Sada je, po svemu sudeći, promenio ukus, jer je lepa Vitorija sa kojom se zabavlja od 2023. u junu napunila 27 godina i još se nije našla na listi bivših.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: Poznati glumac o postavljanju granica