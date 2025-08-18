Kada je sedamdesetih godina prošlog veka dobila ulogu Lois Lejn u filmu o Supermenu, ceo svet čuo je za ime Margo Kider, perspektivnu glumicu neobične lepote kojoj su svi predviđali veliku karijeru. Međutim, njen život je dokaz da se ne završi svaka filmska priča srećno.

Pokušala da se ubije kada je imala 14 godina

Davne 1948. godine, 17. oktobra u Kanadi je rođena Margaret Rut Kider. Odrastala je u brojnim mestima kanadske i američke provincije, sa roditeljima koji su se zbog posla često selili, i još četvoro braće i sestara. Sama je kasnije govorila kako u malim gradićima nije bilo ničega i kako ju je majka samo jednom vodila u Njujork da gleda film u bioskopu.

“Znala sam da moram da idem daleko. Nisam imala pojma ni o čemu, ali ipak sam uspela”, govorila je Margo svojevremeno. Od ranog doba Margo je imala mentalnih problema, koji su najverovatnije poticali od nedijagnostikovanog bipolarnog poremećaja. Sa 14 godina je pokušala da se ubije.

“Znala sam da sam drugačija, imala sa te neke misli za koje sam bila sigurna da drugi ljudi nemaju”, rekla je jednom. Nakon što se oporavila od psihičke krize, poželela je da se bavi glumom, u kojoj je videla način da izrazi sebe, ali niko je nije shvatao ozbiljno. Ali, Margo se nije osvrtala na komentare I podsmehe. Videla je sebe u svakoj knjizi koju je čitala… I sanjala je karijeru glumice.

Abortirala sa 18

Tada je stvarnost bila drugačija – selila se često, menjala škole i prijatelje, u njenom životu nije bilo nikakve stabilnosti ni podrške. Sa 18 godina je zatrudnela, a potom se podvrgla ilegalnom abortusu, prilikom kojeg je “doktor” ispunio matericu sredstvom za dezinfekciju veša.

Nakon što je završila srednju školu, vratila se u Toronto i počela da radi kao model, dok je 1986. godine imala prvi televizijski, a potom i filmski debi. Već naredne godine dobila je nagradu za najbolji novi talenat, a potom su usledile brojne uloge u niskobudžetnim filmovima.

Kako bi unapredila svoju karijeru, Margo se prvo preselila Njujork, gde je upisala studije glume, a potom i u Los Anđeles. Ostvarila je još nekoliko zapaženijih uloga i pobrala dobre kritike. Godine 1975. slikala se za Plejboj, a potom igrala sa Piterom Fondom u filmu “92 u senci”, koju je režirao pisac Tomas Mekguan, u koga se Margo tada zaljubila. Počela je da živi sa njim, brzo je ostala trudna i rodila mu je ćerku Megi Mekguan, svoje jedino dete. Venčali su se naredne godine, ali su u braku izdržali svega godinu dana.

Uloga u "Supermenu"

Od kako je ostala trudna pa sve dok se nije oporavila od razvoda, Margo je napravila pauzu sa karijerom. Već 1978. vratila se na velika vrata glume ulogom Lois Lejn u filmu Supermen, koja se smatra njenom najvećom i najboljom ulogom u karijeri. Za nju je dobila Saturnovu nagradu za najbolju glumicu i puno zaradila.

Potom je usledila uloga u horor filmu, a Margo Kider postala je jedna od najtraženijih glumica tog vremena. Sredinom 1979. godine udala se za glumca Džona Herda, ali par se rastao svega šest dana nakon svadbe, a zvanično su se razveli 1980, a Kider se posvetila glumi i brojnim ulogama koje je dobila u ovoj deceniji.

Početkom devedesetih, Margo je imala saobraćajnu nesreću na snimanju, u kojoj je povredila kičmu i zbog koje je ostala delimično paralizovana. Dve godine nije mogla da radi, a tokom ovog perioda potrošila je sav novac koji je imala i napravila dug od čak 800.000 dolara. Pokušala je da tuži kanadskog producenta filma na čijem snimanju je povređena, tražeći odštetu od milion dolara kako bi vratila dugove, ali je izgubila spor i zbog te tužbe izgubila je i pravo na državnu novčanu nadoknadu ljudima povređenim na poslu. Nakon svega vratila se glumi, ali su to sada bile male uloge.

Dijagnoza bipolarnog poremećaja

U ovom periodu, mentalno zdravlje Margo Kider se pogoršalo. Dobila je dijagnozu bipolarnog poremećaja, koji je negirala i odbijala terapiju, a njeno ionako labilno zdravstveno stanje dodatno je narušavala sklonost porocima.

U aprilu 1996. imala je maničnu epizodu na ulicama Los Anđelesa nakon što joj je virus u laptopu uništio memoare koje je pisala tri godine. Četiri dana lutala je ulicama, spavala u dvorištima i kartonskim kutijama, uverena da njen bivši suprug pokušava da je ubije. Odsekla je kosu žiletom kako bi promenila izgled. Policija ju je konačno pronašla u Glendejlu, nakon što se predstavila vlasniku kuće u čijem je dvorištu tražila utočište. Tada je doživela i pokušaj silovanja, prilikom kojeg su joj izbijene navlake na prednjim zubima. Privremeno je smeštena na psihijatrijsku kliniku.

Tokom oporavka, Kider je objavila da je konačno spremna da prihvati svoju dijagnozu i lečenje, o kojem je kasnije otvoreno pričala. Margo je 2000. godine u jednom intervjuu priznala da je tokom perioda lošeg mentalnog zdravlja potrošila milione dolara, kupujući brojne stvari prijateljima, vodeći ih u Pariz na odmore. Jednom je ostala u Parizu tri nedelje jer je bila ubeđena da tamo treba da napiše novu religiju za žene. Čitala je brojne knjige, uključujući i Bibliju, iako je ateista.

Njena smrt proglašena samoubistvom

Do 2018. godine prihvatala je sve uloge koje su joj se nudile, ali više nije živela u Los Anđelesu, jer to nije mogla da priušti. Preselila se u malu kuću Montani, gde je preminula u 2018. godine.

Njena smrt u 69. godini proglašena je samoubistvom usled prekomerne doze alkohola i droge. Kasnije se saznalo kako je najbližim prijateljima govorila da bi volela da njeno nago telo, kada umre, uviju u beli čaršav i bace je vukovima, njenim prijateljima, u čijem je prirodnom staništu u Montani živela i kojima je ostavljala meso u dvorištu, kako bi mogla da ih posmatra.

Margo Kider je kremirana, a njen brat Džon rasuo je pepeo na različitim lokacijama u Kanadi koje je Margo volela, kao i u Montani.

