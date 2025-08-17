Slušaj vest

Dnevna soba u stanu slavne kolumbijske pevačice Šakire u Barseloni najbolji je dokaz da „open space“ može izgledati i udobno i impresivno.

Stan je uređen tako da istakne ono najlepše – ogromne prozore od poda do plafona, preko kojih vise lagane zavese. One prostoru daju eleganciju i dodatnu visinu, a istovremeno otvaraju predivan pogled na grad.

Iako mnogi dizajneri i dalje biraju tradicionalnija i zatvorenija prostorna rešenja, Šakirina dnevna soba pokazuje da moderan, otvoren raspored može uneti toplinu i sklad.

U centru pažnje je veliki beli trosed u obliku slova „L“, smešten u ugao prostorije. Ispred njega nalazi se minimalistički stočić za kafu, dok je preko puta konzola sa televizorom.

Središnji deo prostorije ostavljen je prazan, a granicu mu daje mali beli tepih – detalj koji pojačava osećaj prostranosti. Ceo ambijent odiše savršenim balansom između nameštaja i rasporeda, pa ništa ne deluje prenatrpano ili neskladno.

Dominantna bela paleta povezuje sve elemente – sofu, stočić, konzolu i tepih – u jednu skladnu celinu. Takva monohromatska osnova ne samo da čini prostor vizuelno većim, već mu daje i mirnu, prozračnu atmosferu. Upravo je to idealan pristup za manje dnevne boravke kojima nedostaje širina.

Ipak, najveća zvezda ove prostorije nije nameštaj, već pogled. Ceo zid prekriven prozorima otvara panoramsku vizuru Barselone – danju u živim bojama mediteranskog grada, a noću obasjanu svetlima metropole. Šakira je u jednom videu pokazala kako i pri prigušenom svetlu enterijer zrači toplinom, dok pogled u pozadini ostavlja bez daha.

