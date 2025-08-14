Slušaj vest

Tejlor Svift je najavila da će njen 12. studijski album "The Life Of A Showgirl" biti objavljen 3. oktobra. Saopštila je to tokom gostovanja u podkastu "New Heights", koji vode njen dečko, zvezda američkog fudbala Trevis Kelsi, i njegov brat Džejson.

Pevačica je, predstavljajući primerak novog albuma, rekla: "Ovo je moj novi album, ‘The Life Of A Showgirl‘. To je nešto na čemu sam radila dok sam bila u Evropi na turneji Eras."

Kelsi je rekao da ga činjenica da je Svift snimila album istovremeno putujući svetom na rasprodatoj turneji "još uvek oduševljava". "Jednostavno volim muziku. Nastupala bih tri večeri zaredom, a zatim bih imala tri dana slobodno", odgovorila mu je.

Svift je rekla da bi na albumu radila tokom letova, dodajući da je "bila fizički iscrpljena", ali "toliko mentalno stimulisana i toliko uzbuđena što stvara". U objavi na Instagramu, 35-godišnja pevačica je otkrila naslovnicu albuma i spisak od 12 pesama, a na naslovnoj pesmi i jedinoj saradnji na albumu pojavljuje se i pop zvezda Sabrina Karpenter.

Iako su brojni uzbuđeni zbog izlaska novog albuma, neki Svift optužuju da je kopirala koleginicu, Kajli Minog, i njenu eru "Showgirl: The Greatest Hits", piše Daily Mail. Njena svetska turneja započela je 2005. nastupima u Evropi pre nego što je otputovala u rodni Melburn, gde joj je dijagnostikovan rak dojke, zbog čega je morala da odloži preostale datume.

Nekoliko obožavatelja na društvenim mrežama tvrdilo se da je Svift prekopirala "showgirl" izgled Minog pozirajući u perju i odeći ukrašenoj cirkonima. "Kajli je jedina i prava Showgirl! Bez uvrede za Tejlor, ali Kajli je ultimativna", "Postoji samo jedna Showgirl, a to je Kajli!", "Originalna Showgirl još uvek pokazuje devojkama kako se to radi", pisali su jedni, a drugi su odmah stali u odbranu mlade pop zvezde.

"Znači, ‘showgirl’ je rezervisano samo za Kajli ili šta? Nemojte pogrešno da me shvatite, obožavatelj sam i Kajli i Tejlor… samo me zanimalo", "Ovi komentari koji napadaju Tejlor su iscrpljujući. Kajli mi je jedna od najdražih, ali kako bi bilo da prestanemo da suprotstavlja,o žene?", poručili su, prenosi Jutarnji.hr.

Video: Tejlor Svift na koncertu