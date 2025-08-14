Slušaj vest

GlumacMet Stivenson, najpoznatiji po ulozi Adama Kamerona u popularnoj australijskoj seriji “Home and Away“, šokirao je javnost kada je u intervjuu za "The Sydney Morning Herald" otkrio da je bio silovan od strane dvojice muškaraca kada je imao samo 18 godina.

56-godišnji glumac, koji je u seriji glumio od 1989. do 1994. godine, ispričao je da se napad dogodio nakon što je prisustvovao poslovnoj prezentaciji o radu u sektoru nekretnina.

Nakon događaja, potencijalni mentor mu je ponudio piće — posle čega se, kako kaže, odjednom osetio ošamućeno.

Met Stivenson Foto: Printscreen/Youtube

“Pojavio se još jedan tip niotkuda. Bio sam paralizovan. Bio sam snažan mladić, dobar sportista, ali nisam mogao da se pomerim,“ ispričao je Stivenson.

Dvojica muškaraca su ga tada silovala, a on se onesvestio. Sledećeg jutra, probudio se u istoj prostoriji, sam i dezorijentisan.

“Bolelo me je, zakasnio sam na posao. Rekao sam svom ocu: ‘Mislim da sam upravo bio silovan’, a on je to ignorisao“, prisetio se Met.

Dan nakon tog traumatičnog iskustva, dobio je telefonski poziv da je dobio ulogu u seriji “Neighbours“.

“Toliko sam silno želeo da budem deo svega toga, da sam potisnuo to što mi se dogodilo“, rekao je.

“Samo sam momentalo pao u poricanje.“

Ali, kako kaže Met Stivenson, celo njegovo iskustvo rada na seriji bilo je obeleženo traumom iz prošlosti.

"Iznutra sam se osećao kao da mi duša izlazi iz tela… želeo sam da vrištim. Nisam znao kako da se nosim s tim bolom, pa sam ga skrivao. Izgradio sam lik oko sebe, lik koji su ljudi viđali. Delovao je opušteno, nezainteresovano, kao da mu ništa nije važno. Ali sve je to bila maska. Morao sam da sakrijem demone u sebi“, rekao je Met.

Dodaje da je sve to bilo izuzetno bolno, a da bi se bol najviše pojačavao u trenucima uspeha ili radosti. Njegov život je dodatno krenuo nizbrdo kada mu je otac iznenada preminuo od srčanog udara devedesetih godina.

„Bio sam pun mržnje prema sebi. Kao da sam bio alergičan na sopstveno postojanje. Očeva smrt je dodatno pojačala moje rizično ponašanje — alkohol, kocka. Potpuno sam se povukao. Stavio sam masku ravnodušnosti. Glumio sam da me ništa ne dotiče. Jednostavno više nisam mogao da se nosim sa životom. Nisam imao veštine da se izvučem iz svega toga“, priznao je Stivenson.

Kasnije je postao poznato TV lice ulogom Adama Kamerona u seriji “Home and Away“, koja mu je donela popularnost širom Australije tokom devedesetih godina.

Ipak, nakon pet godina i 500 epizoda, iznenadio je fanove izlaskom iz serije.

Otkrio je pravi razlog napuštanja glume:

"Bio sam u slobodnom padu, patio u tišini, trošio ono malo novca što mi je ostalo i tražio utehu na dnu pivske čaše“, rekao je.

U jednom od najmračnijih trenutaka svog života, našao se na Sidnejskom mostu, usred jake kiše, potpuno sam sa svojim mislima.

„Sećam se da sam stajao tamo, kiša je lila kao iz kabla, i pomislio sam: ‘U redu, ako hoćeš da to uradiš — sada je trenutak. Ali ako to ne uradiš sada, onda je vreme da se iseliš iz grada samosažaljenja. Vreme je da kreneš dalje.’“

„Putovao sam tri godine, a kada sam se vratio, imao sam 27 godina. Upoznao sam ženu koju sam voleo i želeli smo porodicu.“

Dodao je da je, zbog odgovornosti prema porodici, napustio glumu i potražio stabilan posao, te od 2001. godine radi u državnoj službi na poslovima vezanim za krađu identiteta.

Danas, Met živi mirnim porodičnim životom sa suprugom i njihove dve ćerke, stare 24 i 21 godinu.

Tokom svoje karijere, Stivenson je glumio i u drugim poznatim australijskim serijama kao što su „Blue Heelers“, „MDA“, „City Homicide“ i „Offspring“.

Nije potpuno odustao od glume — 2021. godine je tumačio lik Majka u drami A Small Punch in a Little Town, koju je režirao bivši producent serije “Blue Heelers“, Luk Robson (Luke Robson). Film prikazuje priču o mladiću koji u maloj zajednici napada stranca takozvanim “kukavičkim udarcem“.

