Supermodel Bela Hadid proslavila je premijeru najnovijeg mirisa iz svoje parfemske linije Orebella odvažnim nastupom na Instagramu.

Obučena u zlatni, poluprovidni kratki šal bez brushaltera i niskostruirane pantalone na crveno-beli gingham dezen, 28-godišnja manekenka predstavila je svoj novi parfem Eternal Roots, koji opisuje kao “drvenast, sladak, voćni miris za kožu”.

U emotivnoj objavi, Bela je zahvalila pratiocima na podršci:

“Hvala svima što mi pružate priliku da živim svoj san, ne samo u biznisu, već i u kreativnosti. Vi pokrećete naš brend, ali i mene u srcu i duši. Veoma sam zahvalna.”

Pogledajte vrele kadrove Bele Hadid dok reklamira parfem u galeriji:

1/5 Vidi galeriju Bela Hadid u zlatnom poluprovidnom šalu i gingham pantalonama promoviše parfem Eternal Roots Foto: Printscreen/Instagram/bellahadid

O parfemskoj liniji Orebella

Brend Orebella lansiran je u maju kao linija “nahranjenih parfema za kožu” koji kombinuju negu i dugotrajan miris. Proizvodi su dostupni u luksuznim prodavnicama poput Selfridges, potpuno su veganski i cruelty-free.

Novi miris Eternal Roots zasnovan je na kontrastima koji se nadopunjuju. Sladke note potiču od sočne ličije, cveta maline, ružičastog šećera i somota, dok zemljanu dubinu daju vetiver, dimljeni papirus i labdanum.

“Volim suprotnosti koje ne bi trebalo da idu zajedno, ali ipak stvaraju savršen sklad. Možda yin i yang,” napisala je Bella.

Bela Hadid u ruci drži flašicu parfema Eternal Roots iz linije Orebella Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Podeljene reakcije na provokativno izdanje

Iako je parfem privukao brojne pohvale, Belin stajling izazvao je burne reakcije na mrežama.

Komentari kritičara:

“Jeftin stajling. Ako moraš to da radiš da bi prodala parfem, znači da proizvod nije dobar.”

“Kada je proizvod loš, pojavljuje se golotinja. To nije osnažujuće.”

“Jedini način da reklamira parfem je da bude skoro gola. Smiješne pantalone i bez gornjeg dela. Probaj nešto dostojanstvenije.”

Komentari fanova:

“Presrećna sam zbog ovog parfema! Čestitam tebi i celom timu.”

“Predivno je videti te kako sijaš i smeješ se.”

“Način na koji unosiš srce i umetnost u svaki projekat je magičan.” Bella Hadid se povlači sa modnih pista

Najnovija strast Bele Haid je jahanje konja Foto: Printscreen/Youtube

Iako je izgradila karijeru na svetskim modnim pistama, Bela se poslednjih meseci fokusira na projekte van mode. Pored parfemske linije, otkrila je novu strast - a to je jahanje konja.

