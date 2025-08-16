Slušaj vest

Supermodel Bela Hadid proslavila je premijeru najnovijeg mirisa iz svoje parfemske linije Orebella odvažnim nastupom na Instagramu.

Obučena u zlatni, poluprovidni kratki šal bez brushaltera i niskostruirane pantalone na crveno-beli gingham dezen, 28-godišnja manekenka predstavila je svoj novi parfem Eternal Roots, koji opisuje kao “drvenast, sladak, voćni miris za kožu”.

U emotivnoj objavi, Bela je zahvalila pratiocima na podršci:

“Hvala svima što mi pružate priliku da živim svoj san, ne samo u biznisu, već i u kreativnosti. Vi pokrećete naš brend, ali i mene u srcu i duši. Veoma sam zahvalna.”

Pogledajte vrele kadrove Bele Hadid dok reklamira parfem u galeriji:

Bela Hadid u zlatnom poluprovidnom šalu i gingham pantalonama promoviše parfem Eternal Roots Foto: Printscreen/Instagram/bellahadid

O parfemskoj liniji Orebella

Brend Orebella lansiran je u maju kao linija “nahranjenih parfema za kožu” koji kombinuju negu i dugotrajan miris. Proizvodi su dostupni u luksuznim prodavnicama poput Selfridges, potpuno su veganski i cruelty-free.

Novi miris Eternal Roots zasnovan je na kontrastima koji se nadopunjuju. Sladke note potiču od sočne ličije, cveta maline, ružičastog šećera i somota, dok zemljanu dubinu daju vetiver, dimljeni papirus i labdanum.

“Volim suprotnosti koje ne bi trebalo da idu zajedno, ali ipak stvaraju savršen sklad. Možda yin i yang,” napisala je Bella.

Bela Hadid u ruci drži flašicu parfema Eternal Roots iz linije Orebella
Bela Hadid u ruci drži flašicu parfema Eternal Roots iz linije Orebella Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Podeljene reakcije na provokativno izdanje

Iako je parfem privukao brojne pohvale, Belin stajling izazvao je burne reakcije na mrežama.

Komentari kritičara:

  • “Jeftin stajling. Ako moraš to da radiš da bi prodala parfem, znači da proizvod nije dobar.”
  • “Kada je proizvod loš, pojavljuje se golotinja. To nije osnažujuće.”
  • “Jedini način da reklamira parfem je da bude skoro gola. Smiješne pantalone i bez gornjeg dela. Probaj nešto dostojanstvenije.”

Komentari fanova:

  • “Presrećna sam zbog ovog parfema! Čestitam tebi i celom timu.”
  • “Predivno je videti te kako sijaš i smeješ se.”
  • “Način na koji unosiš srce i umetnost u svaki projekat je magičan.”

Bella Hadid se povlači sa modnih pista

Najnovija strast Bele Haid je jahanje konja
Najnovija strast Bele Haid je jahanje konja Foto: Printscreen/Youtube

Iako je izgradila karijeru na svetskim modnim pistama, Bela se poslednjih meseci fokusira na projekte van mode. Pored parfemske linije, otkrila je novu strast - a to je jahanje konja.

Ne propustitePop kulturaGola leđa i grudi, a donjeg veša ni na pomolu: Bela Hadid krši sva pravila pristojnog oblačenja i ne haje za zabrane (FOTO)
profimedia-0998817075.jpg
Pop kulturaBela Hadid "prošetala" gole grudi usred bela dana: Manekenka ponovo provocira, kroz prozirnu tkaninu "sevale" bradavice (FOTO)
Bela Hadid profimedia-0993163086.jpg
Pop kulturaNajlepša žena na svetu pokazala lice bez šminke i fotošopa: Paparaci je uhvatili nespremnu, a ljudi u čudu gledaju njen izgled
bela-hadid-profimedia0874475560.jpg
Pop kulturaŽENA SA NAJLEPŠIM LICEM NA PLANETI ŠOKIRALA KAN SA NAJBLUDNIJOM HALJINOM IKADA: Kroz prozirnu tkaninu "sevale" GOLE BRADAVICE FOTO
profimedia0874823547.jpg

 Bonus video: Bela Hadid

Bela Hadid Izvor: TikTok/babybella777