Glumica Marta Mensfild preminula je u 24. godini života, a okolnosti pod kojima se to dogodilo su jezive. Naime, Marta je bila veoma popularna u tom trenutku i svi su joj predviđali veoma uspešnu karijeru. Ipak, njena sudbina je bila drugačija.

Nakon snimanja filma "The Warrens of Virginia" sedela je u automobilu sa kolegama i prijateljima kada se dogodila tragedija. Njena haljina se zapalila, i u roku od nekoliko sekudni nesrećna glumica je gorela.

Marta Mensfild Foto: History and Art Collection / Alamy / Profimedia

Uprkos brzoj reakciji prisutnih i trudu doktora, Marta je narednog dana preminula u bolnici, a imala je samo 24 godine. Do danas, sto godina nakon nesreće, nije razjašnjeno šta se zapravo dogodilo te večeri.

Podstoji nekoliko teorija. Dok jedni misle da je Marta zapalila cigaretu i da je žar pao na njenu haljinu, drugi smatraju da je neko od njenih kolega u kolima ispustio šibicu.

Međutim, bilo je i onih koji su tvrdili da je navodno neko ubacio šibicu kroz prozor automobila, kako bi namerno povredio glumicu.

Marta je sa 14 godina odlučila da postane glumica. Lobirala je i dobila ulogu u brodvejskoj produkciji "Male žene" 1912. Takođe je počela da radi kao umetnički model i plesačica.

Koristeći ime Marta Earli, potpisala je šestomesečni ugovor 1917. godine i pojavila se u tri filma sa francuskim glumcem Maksom Linderom. Godine 1918. pojavila se u "Zigfeldovim ludostima". Kasnije iste godine, debitovala je u filmu "Broadway Bill", uz Harolda Lokvuda. Početkom 1919. Mensfildova je objavila da je odlučila da nastavi filmsku karijeru sa punim radnim vremenom.

Pre nego što se preselila na zapadnu obalu, Mensfildova je igrala glavne uloge u filmovima koje je producirao Famous Players-Lasky. Oktobra 1919. pojavila se u filmu "Ponoćna zabava" Florenca Zigfelda.

