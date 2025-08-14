Slušaj vest

Poznati glumac Lazar Ristovski (72) otputovao je u Grčku sa svojom 39 godina mlađom devojkom Anicom Lazić, a zajedničke trenutke podelili su sa pratiocima na Instagramu.

Prvo je Ristovski objavio fotografiju na kojoj pozira go do pojasa, pokazujući zavidnu formu u osmoj deceniji života. Nedugo zatim, Anica je podelila svoju fotografiju u belom bikiniju, ležeći dok sa osmehom šeta kroz travu, uz opis: „Grčka je uvek dobra ideja.“

Lazar Ristovski se obnažio i uživa pored bazena u meditiranju Foto: Printscreen/Instagram/Lazar.Ristovski

Romantične šetnje i osmesi pred kamerom

Nakon opuštanja pored mora, Anica je objavila i selfi sa Lazarom. Glumac je na slici vidno raspoložen i nasmejan dok šetaju u grčkom primorju, što je raznežilo njihove pratioce.

Anica Lazić u bikiniju na odmoru u Grčkoj sa Lazarom Ristovskim Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Njihove objave izazvale su veliku pažnju na mrežama, a fanovi su u komentarima ostavljali poruke podrške i komplimente.

Vila u Crnoj Gori

Dramski umetnik je nakon razvoda od dugogodišnje supruge Danice Ristovski, sreću našao kraj lepe psihološkinje, koja se čak i oprobala u glumačkim vodama.

Lazar Ristovski i Anica Lazić na romantičnoj šetnji u Grčkoj Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Njih dvoje su nemironog duha, kako je jednom istakla Anica, a obožavaju putovanja i odmore na egzotičnim destinacijama. Ipak, jedan pravi raj za oči Lazar poseduje na primorju. Ristovski ima raskošnu vilu sa bazenom u Crnoj Gori. Luksuz kojim odiše, ali i pogled na more vredan milion dolara, Lazar često pokazuje na svom Instagram profilu.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njegov dom na moru:

Naime, Lazareva glamurozna vila sa bazenom nalazi se u naselju Žukovica u Crnoj Gori. Kuću je kupio još za vreme braka sa Danicom, a po svemu sudeći nako razvoda je pripala njemu.

