Bila je 1963. godina kada se članica njujorškog visokog društva Houp Kuk udala za prestolonaslednika Paldena Tondupa Namgiala od Sikima. Američka štampa bila je opčinjena ovom ljubavnom pričom. Houp je tada imala 23 godine, a Palden 36. Bio je razveden i imao dvoje, odnosno troje male dece koja su ostala kod njega.

Houp Kuk trebalo je da postane kraljica najmanjeg azijskog kraljevstva – planinskog raja sa smaragdno zelenim brdima, pandama i snežnim lavovima, više od 500 vrsta divljih orhideja i najvećim zasadom kardamoma na svetu. Nakon objave vesti, na naslovnicama brojnih magazina pojavila se kraljica Houp u tradicionalnoj nošnji Sikima, sa nasmejanim, pegavim licem.

"Vog" ju je pitao koju kremu koristi kako bi sačuvala kožu na velikoj nadmorskoj visini, dok je "Njujorker" pratio kraljevski par na jednom od mnogobrojnih putovanja po Americi. Javnost je želela da zna kako su se upoznali. "Drugi put kada smo se sreli, zaprosio me je. Rekla sam: ‘Da, da, da’. Apsolutno sam se zaljubila u njegove tužne, tužne oči."

Ko je bila Houp pre nego što je postala kraljica?

Otac Houp Kuk bio je Irac, instruktor letenja, koji je napustio suprugu ubrzo nakon rođenja ćerke. Njena majka je potom sela u automobil i, sa skoro praznim rezervoarom, namerno odjurila u smrt. "Ne znam ni da li su našli sve delove njenog tela, a ako jesu – gde je sahranjena. To me je, kao dete, sprečilo da osetim konačnost njene smrti", zapisala je Houp.

Najranija sećanja vezana su za dane provedene sa polusestrom Harijet i nizom guvernanti u stanu u Njujorku, koji su kupili baka i deda po majci. Vaspitavale su ih sadistički nastrojene dadilje – jedna ju je tukla ofingerom jer je zaboravila "Očenaš", druga joj je vezivala ruke za uzglavlje da je spreči da masturbira. Baka i deda odbijali su da pričaju o njenoj majci, smatrajući njenu smrt neodgovornom.

Pohađala je elitne škole u beloj, uštirkanoj odeći, a deda ju je, u pijanim danima, terao da nauči napamet Čerčilove govore. Odrastala je usamljena i zbunjena. Deda joj umire kada je imala 12, a baka tri godine kasnije. Selila se kod ujaka, tada ambasadora u Iranu, gde je završila srednju školu.

Jednog leta, kao tinejdžerka, odlazi u Indiju. "Nikad nisam bila toliko srećna. Istok je moj dom. Želim da ostanem blizu Indije", pisala je. Kasnije upisuje azijske studije i upoznaje prestolonaslednika Sikima. Dve godine kasnije vereni su.

Za Houp je on predstavljao egzotičan beg od stvarnosti, a za njega je ona bila majka za decu iz prvog braka. I princ je imao teško detinjstvo, pa su jedno u drugom tražili spas i ispunjenje dečjih snova. Kada se doselila u malo planinsko kraljevstvo, s oduševljenjem je prihvatila pastorke i zavolela ih kao svoju decu. "Ova deca će biti srećna. Točak nesreće na kojem smo odrasli moj muž i ja neće dotaći ovu generaciju", odlučno je govorila.

Međutim, bajka se ubrzo pretvorila u noćnu moru. Iako prosvećen vladar, Palden je bio pijanac sa izraženim mačističkim ponašanjem. Bez obzira na finansijske poteškoće, održavao je vezu sa udatom ženom iz Belgije i posećivao je čak i nekoliko nedelja pre nego što je Houp rodila prvo dete. Ljubavnica je pisla pisma kralju na "šuštavom papiru" pa je Houp slušala kako mu se gužvaju u kućnom ogrtaču dok ju je grlio noću. Ako bi pismo palo na pod, čitala bi ga kad muž ode do oltara da obavi svoje budističke molitve.

Posle smrti Džavaharlala Nehrua, zaštitnika autonomije Sikima, Palden je počeo još više da pije i izaziva skandale. Tokom jednog napada besa bacio je Hopin gramofon kroz prozor. Indira Gandi u to vreme planira potpunu aneksiju Sikima.

Dok je pred novinarima pričala o "trideset načina pripreme mesa jaka", Houp je krišom pila pivo ujutru, a popodne provodila uz viski, valijum i cigarete. Rad u razvoju domaće radinosti i borba protiv indijske dominacije postali su joj zamena za ljubav koja je nestala. Na jednom putovanju u Njujork započinje aferu sa starim prijateljem iz mladosti, koja je proganja do kraja boravka na Istoku.

Kako je Indija sve više pritiskala Sikim, Houp odlučuje da se vrati u SAD i da povede četvoro najmlađe dece da ih spase kućnog pritvora. "Grlim ga poslednji put i deca dodiruju njegovo čelo", zapisala je u autobiografiji. Nekoliko dana kasnije, prvi put posle 11 godina, obukla je kratku haljinu – na užas svoje dece, koja nikada nisu videla njene noge.

U Njujorku, iz poštovanja prema mužu, prekida američku aferu. Počinje ispočetka – živi u stanu koji je nasledila, piše kolumnu za "Dejli Njuz", a kasnije i knjige i memoare. Godine 1983. udaje se za istoričara Majka Volasa, dobitnika Pulicerove nagrade, ali se i od njega razvodi.

Deca joj postaju uspešni ljudi – sin princ Palden bankar je u Njujorku, a ćerka princeza Houp diplomirala je i ima iza sebe dva braka. Nakon kraćeg boravka u Londonu, Houp se vraća u Bruklin, gde radi kao pisac, istoričar i predavač.

