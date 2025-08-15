Slušaj vest

Džesika Alba je izašla u provod sa drugaricama u Njujorku, ali se onda desilo nešto o čemu bruji ceo Holivud. Dok se ona sasvim dobro snalazila sa prijateljicama na zabavi se pojavio njen navodni novi dečko, glumacDeni Ramirez.

Glumica i preduzetnica, koja ima 44 godine, viđena je kako u ranim jutarnjim satima napušta ekskluzivni klub Zero Bond i to ne sama, što je samo još jednom podgrejalo glasine da je i te kako zaljubljena u svog kolegu i emotivnog partnera.

Veče je počelo kao klasično okupljanje sa bliskim prijateljicama u luksuznom restoranu u SoHou. Međutim, tačno u ponoć, Deni Ramirez se pojavio i pridružio društvu.

Iznenadni dolazak potpuno je promenio atmosferu – od prijateljskog okupljanja do intimnog druženja, dok su se, prema rečima izvora, Albine prijateljice upoznavale sa muškarcem za koga se šuška da joj je novi izabranik.

Ovaj njegov potez mnogi su protumačili kao veliku grešku i crvenu zastavicu za njihovu vezu i zapitali su se šta će biti kasnije, ako sada, kad još nisu ni potvrdili vezu on ima potrebu da tek tako dođe u klub u kojem je ona sa drugaricama.

Džesika, poznata po besprekornom modnom ukusu, blistala je u crnoj mini haljini bez bretela, providnim čarapama i klasičnim crnim salonkama. Celokupni izgled upotpunila je vinsko-crvenom mini torbicom sa prošivom i zlatnim ogrlicama, postižući savršen balans između šika i opuštenosti.

Ramirez je ostao veran jednostavnosti, obukavši potpuno crnu kombinaciju, dopuštajući da Alba bude u centru pažnje dok su zajedno napuštali lokal.

Društvo je, navodno, uživalo u sat i po večere, pića i razgovora. Izvori kažu da je atmosfera bila topla i opuštena, a da su Albine prijateljice delovale zadovoljno što su upoznale Ramireza.

Diskretan odlazak

Oko 1:30 ujutro par je napustio klub zajedno. Pre nego što je sela u automobil, Alba se zadržala ispred kako bi pozdravila obožavaoce, osmehnula im se i potpisala nekoliko autograma – potez tipičan za zvezdu poznatu po svojoj prizemljenosti.

Ramirez je čekao nekoliko koraka ispred, a zatim su se zajedno uputili ka hotelu.

Iako ni Alba ni Ramirez još nisu javno potvrdili vezu, njihova česta zajednička pojavljivanja jasno nagoveštavaju da je reč o nečemu ozbiljnijem. Prisustvo njenih bliskih prijateljica moglo bi značiti da je veza ušla u fazu kada upoznavanje sa "unutrašnjim krugom" postaje prirodan korak.

Šta sledi za ovaj par?

Obožavaoci budno prate da li će Džesika i Deni uskoro početi češće da se pojavljuju zajedno u javnosti, posebno sada kada se leto bliži kraju, a društvena sezona u Njujorku se zahuktava.

Ljubavni život Džesike Albe upravo je postao zanimljiviji – a i njeni prijatelji i fanovi su oduševljeni. Ako se hemija koju smo dosad videli nastavi, ovo sigurno neće biti poslednji put da ih uhvatimo kako u sitne sate izlaze iz ekskluzivnog njujorškog lokala.

