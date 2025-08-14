Slušaj vest

SAGA SLOMA, nova fjužn super-grupa sačinjena od četvorice muzičkih virtuoza, održaće svoj prvi nastup u Beogradu, 19. avgusta u BitefArtCafe klubu.

Svima već dobro poznata imena u svetu muzike – Marko Đorđević na bubnjevima, Vladimir Samardžić na bas gitari, Nenad Gajin na gitari i Sloba Dragović na klavijaturi će 19. avgusta podeliti svoje uzbudljive i emotivne autorske numere, kombinujući džez zvuk sa fank, rok, afro, latino i neparnim ritmovima.

Foto: Promo/Vesna Raonić

Vladimir Samardžić je istaknuti basista, kompozitor i aranžer, poznat po svom prepoznatljivom tonu, muzičkoj izražajnosti i sposobnosti da spoji kompleksne ritmove sa snažnim melodijskim linijama. Njegova karijera obuhvata više od dve decenije aktivnog rada na džez i fuzion sceni, kako u Srbiji tako i u inostranstvu. Kao član brojnih autorskih i pratećih sastava, nastupao je širom Evrope i sarađivao sa velikim imenima domaće i svetske muzike. Njegovo sviranje karakteriše tehnička virtuoznost, ali i duboka muzikalnost, zbog čega je često biran za saradnika u projektima koji zahtevaju vrhunski umetnički domet. Pored izvođačkog rada, posvećen je i muzičkoj edukaciji, inspirišući nove generacije basista. Jedan je od najuticajnijih i najsvestranijih basista u Srbiji i ex-Yu regionu.

Foto: Promo/Vincent Le Gallic

Nenad Gajin, basista prepoznatljivog izraza, već godinama gradi ugled na regionalnoj muzičkoj sceni kroz svoj rad u raznim žanrovima – od džeza i fuzije, preko funka i roka, do savremenih eksperimentalnih formi. Njegov stil odlikuju preciznost, dubok groove i osećaj za kolektivnu muzičku dinamiku, što ga čini inspirativnim saradnikom u najrazličitijim projektima. Tokom karijere sarađivao je sa brojnim muzičarima i sastavima, a publiku osvaja i kao izvođač i kao autor.

Foto: Promo/Bojan Stevanović Kanilingus

Sloba Dragović je klavijaturista, kompozitor i aranžer, poznat po svom izražajnom stilu koji spaja džez, soul, funk i etno elemente u savremenom muzičkom izrazu. Svojim radom ostavio je snažan pečat na regionalnoj muzičkoj sceni, kako kao član brojnih sastava, tako i kao studijski muzičar i producent. Tokom karijere sarađivao je sa mnogim istaknutim umetnicima iz zemlje i inostranstva, a prepoznat je po svojoj muzičkoj širini, tehničkoj rafiniranosti i sposobnosti da klavijaturama stvori bogat, dinamičan zvučni pejzaž. Kao frontmen džez fjužn grupe "Gis Maj Es" objavio je dva albuma i nekoliko singlova, a prvi solo album "Spy Story" objavio je 2019. godine, kada je u Domu kulture Studentski grad (DKSG) održao svoj prvi multimedijalni koncert "Alan Ford Spy Story", inspirisan čuvenim stripom. Sloba Dragović je cenjen i kao pedagog.

Foto: Promo/ Tony Maggiolino

Marko Đorđević je jedan od najcenjenijih bubnjara današnjice, poznat po virtuoznosti, tehničkoj preciznosti i jedinstvenom stilu koji kombinuje balkanske ritmove sa modernim džezom, fankom i rok muzikom. Rođen u Beogradu, školovao se na prestižnom Berklee College of Music u Bostonu, gde danas i predaje. Već dve decenije živi i gradi uspešnu svetsku karijeru u Njujorku, a domaći džez auditorijum imao je prilike da se upozna sa njegovom muzikom na otvaranju Beogradskog džez festivala 2007. godine. Njegova karijera obuhvata saradnje sa brojnim svetskim imenima, uključujući Matt Garrisona, Wayne Krantza i Aarona Goldberga, a kao lider ili član različitih sastava, nastupao je na velikim festivalima i prestižnim binama širom sveta. Markovi masterklasovi i radionice inspirišu generacije mladih muzičara širom sveta.

Foto: Promo

Spremite se za veče nezaboravnog muzičkog umeća.

