Američka glumica Zoi Kravic otkrila je da je boravila u kući Tejlor Svift na Beverli Hilsu kada su požari zahvatili Los Anđeles ranije ove godine. Svetska zvezda primila je glumicu i njenu majku Lisu Bonet u svoju vilu vrednu 25 miliona dolara, a tamo su ostale dve nedelje.

"Tejlor ima predivnu kuću. Iz 30-ih je, nešto što želite da sačuvate i o čemu želite da brinete", rekla je u emisiji "Late Night With Seth Meyers". Rekla je i da inače pokušava da bude dobra gošća koja prostor ostavlja "boljim nego što ga je zatekla", ali da je na kraju slučajno uništila deo pevačicinog skupocenog doma.

Tejlor Svift je Zoi Kravic pružila utočište tokom požara u Los Anđelesu Foto: Profimedia

Zoi i Lisa čistile su kuću pre nego što su je napustile, a zbog ljubimca kog su povele sa sobom dogodio se manji incident. Naime, Lisa je povela svoju zmiju Orfeus, a u jednom trenutku je ljubimac pobegao. Bonet je pozvala Kravic, koja je majku pronašla kako "čudno čuči u uglu" kupatila na spratu.

"Pitala sam je: ‘Šta se dešava, čoveče?‘ Ona je rekla: ‘Umivala sam se i držala sam Orfeus, spustila sam je na sekund. Zatvorila sam vrata, a ona je pronašla malu rupu u uglu.‘", prisjetila se. Kravic je objasnila kako se u kupatilu nalazila klupa ugrađena u zid, a pored nje je bila manja rupa u koju je zmija ušla. Majka i ćerka su započele sa spasavanjem zmije, a Bonet ju je uhvatila za rep. Međutim, zmija se zbog toga uvukla još više u zid.

Tejlor Svift Foto: Lisa/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Na kraju je Zoi morala da nazove kućepazitelja koji je stigao u kupatilo s polugom. "Otkidamo pločice. Grebemo zidove. Potpuno smo uništili Tejlorino kupatilo i u jednom trenutku sam pomislila: ‘Ili ćemo joj uništiti kupatilo ili moram da joj kažem da ima zmiju negde u kući.‘ Rekla sam kućepazitelju: ‘Naravno, platiću za sve popravke. Molim vas, nemojte ništa da joj kažete dok to ne popravimo.‘", ispričala je, prenosi Jutarnji.hr

Zoi Kravic i Tejlor Svift su bliske prijateljice Foto: Marechal Aurore/ABACA/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ipak, Kravic je odlučila da nazove svoju dugogodišnju prijateljicu i prizna joj što se dogodilo. Međutim, Svift je već bila upoznata sa situacijom. "Sećam se da sam je nazvala i rekla: ‘Hej, želim da razgovaram s tobom o nečemu.‘ Ona je odgovorila: ‘O tome kako si skoro izgubila zmiju u mojoj kući i uništila mi kupatilo?‘", prisetila se.

Inače, Zoi i Tejlor su prijateljice duže od deset godina, a u poslednje vreme su se posebno zbližile. Ove godine su nekoliko puta viđene u izlascima, a družile su se i nakon što je Kravic raskinula veridbu s Čeningom Tejtumom. Zoi je prisustvovala i Tejlorinom koncertu u Londonu, a iskustvo je opisala "ludim".

Tejlor Svift Foto: Newspix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Mislim, nisam iznenađena, Tejlor je zastrašujuće talentovana u svemu što radi, tako da nije iznenađujuće što je toliko dobra. Ali, ono što je čudnije jeste to što nakon nastupa ispred hiljada ljudi i onda jednostavno dođe, pijemo vino, pojedemo hamburger i, kao, družimo se", ispričala je glumica u emisiji "Tonight Show". Osim što su bliske prijateljice, sarađivale su i na Tejlorinim pesmama. Kravic je bila koautorka pesama "Karma" i "Lavender Haze", koje su se našle na albumu "Midnights" iz 2022, a pevala je i prateće vokale.

