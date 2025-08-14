Tejlor Svift me je primila u svoju kuću tokom požara u Los Anđelesu, a ja sam joj uništila dom: Htela sam da sakrijem to od nje, a kad sam je pozvala...
Američka glumica Zoi Kravic otkrila je da je boravila u kući Tejlor Svift na Beverli Hilsu kada su požari zahvatili Los Anđeles ranije ove godine. Svetska zvezda primila je glumicu i njenu majku Lisu Bonet u svoju vilu vrednu 25 miliona dolara, a tamo su ostale dve nedelje.
"Tejlor ima predivnu kuću. Iz 30-ih je, nešto što želite da sačuvate i o čemu želite da brinete", rekla je u emisiji "Late Night With Seth Meyers". Rekla je i da inače pokušava da bude dobra gošća koja prostor ostavlja "boljim nego što ga je zatekla", ali da je na kraju slučajno uništila deo pevačicinog skupocenog doma.
Zoi i Lisa čistile su kuću pre nego što su je napustile, a zbog ljubimca kog su povele sa sobom dogodio se manji incident. Naime, Lisa je povela svoju zmiju Orfeus, a u jednom trenutku je ljubimac pobegao. Bonet je pozvala Kravic, koja je majku pronašla kako "čudno čuči u uglu" kupatila na spratu.
"Pitala sam je: ‘Šta se dešava, čoveče?‘ Ona je rekla: ‘Umivala sam se i držala sam Orfeus, spustila sam je na sekund. Zatvorila sam vrata, a ona je pronašla malu rupu u uglu.‘", prisjetila se. Kravic je objasnila kako se u kupatilu nalazila klupa ugrađena u zid, a pored nje je bila manja rupa u koju je zmija ušla. Majka i ćerka su započele sa spasavanjem zmije, a Bonet ju je uhvatila za rep. Međutim, zmija se zbog toga uvukla još više u zid.
Na kraju je Zoi morala da nazove kućepazitelja koji je stigao u kupatilo s polugom. "Otkidamo pločice. Grebemo zidove. Potpuno smo uništili Tejlorino kupatilo i u jednom trenutku sam pomislila: ‘Ili ćemo joj uništiti kupatilo ili moram da joj kažem da ima zmiju negde u kući.‘ Rekla sam kućepazitelju: ‘Naravno, platiću za sve popravke. Molim vas, nemojte ništa da joj kažete dok to ne popravimo.‘", ispričala je, prenosi Jutarnji.hr
Ipak, Kravic je odlučila da nazove svoju dugogodišnju prijateljicu i prizna joj što se dogodilo. Međutim, Svift je već bila upoznata sa situacijom. "Sećam se da sam je nazvala i rekla: ‘Hej, želim da razgovaram s tobom o nečemu.‘ Ona je odgovorila: ‘O tome kako si skoro izgubila zmiju u mojoj kući i uništila mi kupatilo?‘", prisetila se.
Inače, Zoi i Tejlor su prijateljice duže od deset godina, a u poslednje vreme su se posebno zbližile. Ove godine su nekoliko puta viđene u izlascima, a družile su se i nakon što je Kravic raskinula veridbu s Čeningom Tejtumom. Zoi je prisustvovala i Tejlorinom koncertu u Londonu, a iskustvo je opisala "ludim".
"Mislim, nisam iznenađena, Tejlor je zastrašujuće talentovana u svemu što radi, tako da nije iznenađujuće što je toliko dobra. Ali, ono što je čudnije jeste to što nakon nastupa ispred hiljada ljudi i onda jednostavno dođe, pijemo vino, pojedemo hamburger i, kao, družimo se", ispričala je glumica u emisiji "Tonight Show". Osim što su bliske prijateljice, sarađivale su i na Tejlorinim pesmama. Kravic je bila koautorka pesama "Karma" i "Lavender Haze", koje su se našle na albumu "Midnights" iz 2022, a pevala je i prateće vokale.
