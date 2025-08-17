Slušaj vest

Pit Dejvidson je otkrio da mu je bilo neprijatno kada ga je javnost se**ualizovala nakon njegove visoko profilisane veze sa bivšom verenicom, Arijanom Grande.

Dejvidson (31) se u epizodi emisije ,,The Breakfast Club" emitovanoj u sredu, 31. avgusta osvrnuo na pažnju koju je dobijao tokom svojih ranih godina u emisiji ,,Saturday Night Live", posebno zbog svog ljubavnog života.

1/5 Vidi galeriju Pit Dejvidson bio je u vezi sa mnogim poznatim damama Foto: Printscreen/Instagram/elsie, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, Profimedia

Komičar je rekao Šarlamenu Da Godu: „Doneo sam mnogo pop kulture u šou, učinio sam da postane na neki način tabloidan, trendi — nenamerno. Takođe, bilo me je sramota zbog toga jer... niko nije pričao o mom radu,“ podelio je. „Samo su govorili: ‘O, to je onaj j*** štap.’ I to me je mnogo bolelo.“

Reakcije

Dejvidson je dodao da su članovi ekipe ,,SNL"-a, prijatelji i porodica primećivali koliko je bio „tužan“ i „postiđen“ zbog pažnje koju je dobijao. „Niko nije bio otvoreno neprijatan, ni na koji način,“ rekao je Dejvidson.

Šarlamen (47) se tada umešao, isprva delujući zbunjeno Dejvidsonovim nelagodnostima: „Spavao si sa gomilom zgodnih riba i imao si penis od 25 centimetara,“ rekao je.

Dejvidson je uzdahnuo i nasmejao se: „Znaš, na papiru to zvuči sjajno.“

Komičar je dodatno objasnio: „To je sramotno, jer, znaš... To je Holivud. Svi tu j*** sve.“ Zapitao se: „Zašto se onda svi fokusiraju na mene?“ i dodao da misli da je viralna pažnja bila rezultat toga što on „nije zgodan kao Glen Pauel.“

„Ja sam samo neki lik koji priča fore o ku*** i narkoman sam,“ našalio se Dejvidson.

Nastavio je: „Ne želim da se predstavljam kao žrtva jer sam okej, ali seksualizacija mene — da je to bila neka devojka, ljudi bi organizovali protest zbog toga... Ozbiljno. Vi samo pričate o mom ku*** ceo dan.“

Novi izraz

Na pitanje gde je počeo izraz „big di*k energy“, Dejvidson je odgovorio: „Mislim da je to bilo u New York Times-u ili tako nečemu, kad sam počeo da se zabavljam s nekim ko je, po njihovom mišljenju, izvan moje lige — što ja mislim za sve — i onda su napisali nešto kao: ‘Ovaj lik mora da ima 'big di*k energy'.’ I onda je neko to potvrdio.“

Pit i Kim Foto: Profimedia

Komičar se takođe osvrnuo na to kako je pažnja javnosti na njegov privatni život otežavala odnose.

„Došlo je do tačke kad sam... stvarno se umorio što je cela moja karijera svedena na moj privatni život,“ rekao je. „I proživljavati to je... pa, to je na neki način traumatično. Ne da ispadnem patetičan, ali stvarno jeste — traumatično je stalno živeti u svom vlastitom sranju.“

Komentar

Arijana Grande je 2018. godine odgovorila fanu na mreži X koji je pitao „koliko je dug Pit“, misleći na pesmu ,,Pete Davidson" sa albuma ,,Sweetener".

Iako je fan brzo pojasnio da je zapravo mislio na trajanje interludija posvećenog Dejvidsonu, Grande je našalila: „Kao 25 cm? …oh, je***… mislim… nešto više od minuta.“ Grande i Dejvidson su bili u vezi od maja do novembra 2018.

Pažnja

Dejvidson, koji trenutno očekuje svoje prvo dete sa Elsi Hjuit, se osvrnuo na pažnju — i sve „big dick energy“ mimove — koje je izazvala Arijanina šala o „25 cm“ još 2018. „Ne mrzim to,“ rekao je tada u intervjuu za Variety, dodavši: „Stvarno sam, stvarno srećan, i ako to znači da imam big d*** energy — onda kul.“

U istom intervjuu, komičar je podelio svoje nefiltrirano mišljenje o internetu, nazvavši ga „zlim“ i rekavši: „Ne sviđa mi se kako utiče na mene.“

„Ne sviđa mi se što je internet mesto gde bilo ko može da te pljuje i izmišlja šta hoće,“ rekao je, dodajući: „Mnogo sam radio da bih doveo svoj mozak do ove tačke.“

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Kako vežba Kim Kardašijan