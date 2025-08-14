Slušaj vest

Iako serija "I tek tako", spin-off popularnog "Seksa i grada", nikad nije stekla popularnost koliku je imala originalna serija, činilo se da bi treća sezona mogla ipak da pokupi simpatije gledatelja i ima nostalgični "vajb" originala. Međutim, nedavno je otkazana i saznali smo da će 14. avgusta biti emitovana poslednja epizoda. Dok su fanovi oduševljeni što je mučenju došao kraj, brojni na TikToku otkrivaju "rupe" u radnji koje su ih razočarale.

Otac Lise Tod Veksli je mrtav? Ili možda ipak ne?

Jedna od najočitijih rupa u zapletu u seriji je radnja povezana s ocem Lise Tod Veksli. Ona u emotivnom trenutku treće sezone saznaje da joj je otac preminuo od moždanog udara, ali verni obožavatelji brzo su na društvenim mrežama istakli bizarnu nedoslednost - Lisin otac je već jednom umro u seriji.

Zbunjujuća situacija proteže se kroz sve tri sezone. U prvoj sezoni, emitovanoj 2021. godine, Lisa je u razgovoru sa Šarlot o tuzi nakon smrti Gopsodina Zverke spomenula kako joj je otac preminuo godinu dana ranije. Međutim, u drugoj sezoni dogodio se preokret - Lisin otac pojavio se živ i zdrav na proslavi njene godišnjice braka. Sada, u trećoj sezoni, ponovo je preminuo, ostavivši gledaoce s pitanjem kako je moguće da je isti lik umro dvaput.

Pokušaj objašnjenja

Nekoliko dana nakon emitovanja sporne epizode izvor blizak produkciji serije je za "IndieWire" pojasnio kako je Lisa u prvoj sezoni zapravo govorila o svom očuhu, a ne o biološkom ocu. Iako ovo objašnjenje pokušava da "zakrpi" rupu u radnji, mnogim obožavateljima nije bilo dovoljno uverljivo.

Radnje koje ne vode nikuda

Osim tog velikog propusta, gledaoci serije uočili su i brojne radnje koje naizgled ne vode nikuda.

Brejdi, Lili i Mia: Mirandin sin Brejdi i Šarlotina ćerka Lili su se u jednoj epizodi simpatisali, a njih dve su bile jako uzbuđene oko mogućnosti da počnu da se zabavljaju. Nakon toga ta priča više nije spomenuta, a Brejdi je napravio dete drugoj devojci, Miji, što je takođe priča za koju nije jasno kuda ide.

U galeriji pogledajte neke od kadrova iz 3. sezone serije "I tek tako":

1/4 Vidi galeriju And Just like that sezona 3 (I tek tako) Foto: MAX / Planet / Profimedia

Stiv i slušni aparat: Mirandin bivši muž Stiv je u prvoj epizodi nosio slušni aparat i stalno se naglašavalo koliko slabo čuje, to je bila jedna od važnijih radnji. Međutim, u trećoj sezoni, u epizodi u kojoj Brejdi saopštava roditeljima da će postati baka i deda, Stiv čuje jako dobro.

Naja Volas: Naja je Mirandina profesorka koja je postala jedan od važnijih likova u prve dve sezone, toliko je bila važna da je dobila i zasebnu radnju vezanu za pokušaje trudnoće. Međutim, u trećoj sezoni samo je nestala. Zna se da je glumica želela da ode iz serije zbog drugih obaveza, ali izostanak lika u seriji nikako nije opravdan.

Fanovi primetili mnoge nedoslednosti u seriji I tek tako Foto: Steve Sands/NewYorkNewswire/Baue / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šarlot i vrtoglavice: Šarlot u dve epizode treće sezone ima zaista jake vrtoglavice, koje je sprečavaju u obavljanju svakodnevnih poslova. U muzeju joj se toliko vrti da padne, nakon čega pije lekove i ne može normalno da se kreće po kući. Nije objašnjeno o čemu se radi i da li je u pitanju neki ozbiljniji zdravstveni problem.

Kerin stočić: U vezi Keri i Ejdana stočić koji je ona birala za dnevni boravak odigrao je važnu ulogu. Ona je želela da ga izaberu zajedno, a on nije reagovao pa se naljutila i bio je to još jedan kamen spoticanja u njihovoj vezi. Na kraju ona odluči da ga kupi sama, da bi stočić već nakon dve epizode nestao iz njene kuće.

Posle 3. sezone serija I tek tako ne dobija svoj nastavak Foto: Printscreen/ YouTube/ Max

Obožavateljima koji seriju komentarišu na TikToku smetaju još neke nedoslednosti u radnji - na primer, tvrde da likovi nisu dosledni sebi, pogotovo Miranda - ovo su najveće nelogičnosti, koje se spominju u gomili videa. Budući da nam je ostala još jedna epizoda, poslednja, biće zanimljivo videti hoće li se neke od ovih radnji razjasniti.

Video: Vuk Drašković ekskluzivno za Kurir televiziju o seriji "Sablja"