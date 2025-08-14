Kako je moguće da je isti lik umro dva puta? Gledaoci ne prestaju da pričaju o greškama u seriji "I tek tako", ovi propusti nikom nisu promakli
Iako serija "I tek tako", spin-off popularnog "Seksa i grada", nikad nije stekla popularnost koliku je imala originalna serija, činilo se da bi treća sezona mogla ipak da pokupi simpatije gledatelja i ima nostalgični "vajb" originala. Međutim, nedavno je otkazana i saznali smo da će 14. avgusta biti emitovana poslednja epizoda. Dok su fanovi oduševljeni što je mučenju došao kraj, brojni na TikToku otkrivaju "rupe" u radnji koje su ih razočarale.
Otac Lise Tod Veksli je mrtav? Ili možda ipak ne?
Jedna od najočitijih rupa u zapletu u seriji je radnja povezana s ocem Lise Tod Veksli. Ona u emotivnom trenutku treće sezone saznaje da joj je otac preminuo od moždanog udara, ali verni obožavatelji brzo su na društvenim mrežama istakli bizarnu nedoslednost - Lisin otac je već jednom umro u seriji.
Zbunjujuća situacija proteže se kroz sve tri sezone. U prvoj sezoni, emitovanoj 2021. godine, Lisa je u razgovoru sa Šarlot o tuzi nakon smrti Gopsodina Zverke spomenula kako joj je otac preminuo godinu dana ranije. Međutim, u drugoj sezoni dogodio se preokret - Lisin otac pojavio se živ i zdrav na proslavi njene godišnjice braka. Sada, u trećoj sezoni, ponovo je preminuo, ostavivši gledaoce s pitanjem kako je moguće da je isti lik umro dvaput.
Pokušaj objašnjenja
Nekoliko dana nakon emitovanja sporne epizode izvor blizak produkciji serije je za "IndieWire" pojasnio kako je Lisa u prvoj sezoni zapravo govorila o svom očuhu, a ne o biološkom ocu. Iako ovo objašnjenje pokušava da "zakrpi" rupu u radnji, mnogim obožavateljima nije bilo dovoljno uverljivo.
Radnje koje ne vode nikuda
Osim tog velikog propusta, gledaoci serije uočili su i brojne radnje koje naizgled ne vode nikuda.
Brejdi, Lili i Mia: Mirandin sin Brejdi i Šarlotina ćerka Lili su se u jednoj epizodi simpatisali, a njih dve su bile jako uzbuđene oko mogućnosti da počnu da se zabavljaju. Nakon toga ta priča više nije spomenuta, a Brejdi je napravio dete drugoj devojci, Miji, što je takođe priča za koju nije jasno kuda ide.
Stiv i slušni aparat: Mirandin bivši muž Stiv je u prvoj epizodi nosio slušni aparat i stalno se naglašavalo koliko slabo čuje, to je bila jedna od važnijih radnji. Međutim, u trećoj sezoni, u epizodi u kojoj Brejdi saopštava roditeljima da će postati baka i deda, Stiv čuje jako dobro.
Naja Volas: Naja je Mirandina profesorka koja je postala jedan od važnijih likova u prve dve sezone, toliko je bila važna da je dobila i zasebnu radnju vezanu za pokušaje trudnoće. Međutim, u trećoj sezoni samo je nestala. Zna se da je glumica želela da ode iz serije zbog drugih obaveza, ali izostanak lika u seriji nikako nije opravdan.
Šarlot i vrtoglavice: Šarlot u dve epizode treće sezone ima zaista jake vrtoglavice, koje je sprečavaju u obavljanju svakodnevnih poslova. U muzeju joj se toliko vrti da padne, nakon čega pije lekove i ne može normalno da se kreće po kući. Nije objašnjeno o čemu se radi i da li je u pitanju neki ozbiljniji zdravstveni problem.
Kerin stočić: U vezi Keri i Ejdana stočić koji je ona birala za dnevni boravak odigrao je važnu ulogu. Ona je želela da ga izaberu zajedno, a on nije reagovao pa se naljutila i bio je to još jedan kamen spoticanja u njihovoj vezi. Na kraju ona odluči da ga kupi sama, da bi stočić već nakon dve epizode nestao iz njene kuće.
Obožavateljima koji seriju komentarišu na TikToku smetaju još neke nedoslednosti u radnji - na primer, tvrde da likovi nisu dosledni sebi, pogotovo Miranda - ovo su najveće nelogičnosti, koje se spominju u gomili videa. Budući da nam je ostala još jedna epizoda, poslednja, biće zanimljivo videti hoće li se neke od ovih radnji razjasniti.
