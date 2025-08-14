Slušaj vest

Godinama su fotografije dece Majkla Džeksona Paris, Princa i Bidžija (ranije Blanket), obilazile medije širom sveta. Njihov otac uporno je insistirao da nose maske ili velove kad god bi se pojavili u javnosti. Danas, njegov sin Princ otvoreno govori o razlozima te neobične prakse.

- Moj tata je razgovarao sa mnom kao sa odraslom osobom. Rekao nam je da nosimo maske zato što želi da imamo svoj život bez njega. Mislio je da ćemo tako moći da odrastemo bez pritiska slave i medija, rekao je Princ u intervjuu.

Mislio je da je to normalno

Kao dete, kaže, nije razmišljao da li i druga deca žive na isti način.

- Sećam se da sam bio u Diznilendu i otišao sam do prozora. Ljudi su mi mahali i fotografisali me. Mislio sam da je to normalno, pa sam samo mahnuo. Tek kad sam saznao ko je on, shvatio sam da to nije normalno, dodao je.

Paris Džekson je u jednom razgovoru priznala da je kao mala bila zbunjena. Nije razumela zašto stalno moraju da kriju lice, ali je kasnije shvatila da je otac želeo da im omogući detinjstvo koje nije pod konstantnim nadzorom paparaca.

Princ danas ima diplomu iz poslovne administracije i, zajedno sa kolegom Johnom Mutom, 2016. godine osnovao je fondaciju Heal Los Angeles.

Organizacija je inspirisana dobrotvornim radom Majkla Džeksona i usmerena na poboljšanje života mladih u Los Anđelesu. Njihovi programi uključuju edukaciju, sportske aktivnosti i pomoć porodicama, a poznati su i po dobrotvornoj manifestaciji Thriller Night čiji se prihodi koriste za humanitarne projekte.

Pravni slučajevi: optužbe i oslobađajući ishodi

Pored privatnog života i detinjstva svoje dece, Majkl Džekson je tokom života bio predmet nekoliko pravnih postupaka u vezi sa optužbama za seksualno zlostavljanje dece. Najpoznatiji slučaj je iz 2005. godine, kada je u Las Vegasu bio suđen za više tačaka optužnice, uključujući seksualno zlostavljanje maloletnika. Suđenje je trajalo nekoliko meseci, a na kraju je oslobođen svih optužbi.

Ranije, 1993. godine, postojala je istraga u Kaliforniji, koja je završena van sudnice sporazumom i bez krivične presude. Oba slučaja bila su predmet velike medijske pažnje i javnih kontroverzi, ali je zvaničan sudski ishod oslobađajući.

