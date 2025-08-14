Slušaj vest

Pokojni Brendon Blekstok, bivši muž pevačice Keli Klarkson, imao je „voljenu partnerku“ u vreme svoje smrti, otkriva njegova nedavno objavljena čitulja, izveštava Dejli mejl.

Blekstok, koji je bio u braku sa Klarkson od 2013. do 2020. godine, ima ćerku River (11) i sina Remingtona (9) sa njom. Preminuo je 7. avgusta u 48. godini, nakon višegodišnje privatne borbe sa melanomom.

Novi život u Montani sa Britni Mari Džouns

Čitulja, objavljena u utorak, otkrila je da je Blekstok bio u vezi sa Britni Mari Džouns i da je tiho gradio novi život sa njom u Montani, nešto što mnogi fanovi nisu znali.

„Nakon više od 20 godina u muzičkom poslu, Brendon se vratio u planine i kaubojski način života koji je oduvek želeo da živi. Našao je dom i ljubav u Bjutu, Montana. Brendon je, zajedno sa svojom prelepom i voljenom partnerkom Britni Mari Džouns, počeo da gradi život, razvija poslove i neumorno radi na stvaranju Headwaters Livestock Auction i onoga što će živeti kao njegovo nasleđe, The Valley View Rodeo u Bozmanu, Montana“, navodi se u nekrologu.

Veza sa Keli Klarkson i poslovna veza sa Džouns

U iznenađujućoj informaciji iz decembra 2024. godine, Džouns je pomenuta u vezi sa Blekstokovim rodeo poslom i navedena je kao Klarksonova „bivša asistentkinja. Njen prethodni LinkedIn profil otkriva da je radila kao izvršna asistentkinja Brendona Blekstoka, kao i asistentkinja Keli Klarkson dok je Blekstok bila menadžer pevača.

Džouns je ranije bila udata za Grega Gusa LaPointa, a par je objavio venčane fotografije 2021. godine, dajući uvid u njihov zajednički život. Precizan vremenski okvir i okolnosti njihovog razdvajanja još uvek nisu poznati.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

