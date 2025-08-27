Slušaj vest

Brazilsko-marokanska serija "O Clone“ ("Zabranjena ljubav") koja se emitovala tokom 2001. i 2002. godine, bila je jedna od omiljenih dramskih sapunica tog vremena. Egzotična lepota Marokanke Žade, njena sudbinska ljubav sa bogatim Brazilcem Lukasom i živopisna muzika i kadrovi iz Rio de Žaneira, Fesa i Marakeša hipnotisali su tada publiku.

Đovana Antoneli i Murilo Benisio u seriji Zabranjena ljubav

Danas, 24 godine kasnije, za neke od likova iz ove serije vreme kao da je stalo, a naročito za glavnu junakinju Žade, koju je igrala brazilska glumica Đovana Antoneli (49).

Đovana Antoneli (Žade)

Đovana Antoneli danas ima 49 godina, majka je troje dece i veoma je aktivna na društvenim mrežama. Sa partnerom iz serije Murilom Benisijom, koji je igrao Lukasa, bila je od 2001. do 2007, a spekuliše se da je upravo zbog njega ostavila svog prvog muža Rikarda Medinu. Đovana i Murilo rastali su se 2004. godine, ali su se potom pomirili.

Krajem iste godine glumica je završila u bolnici zbog saobraćajne nezgode, za koju je okrivila paparace, koji su je u stopu pratili, dok je upravo tokom hospitalizacije saznala da je u drugom stanju. Na konferenciji za medije koju su potom organizovali, ona i Muriljo pompezno su otkrili da čekaju bebu. Sin Pjetro rođen je u Rio de Žaneiru 24. maja 2005. Nekoliko meseci nakon rođenja deteta, Đovana i Benisio su se razišli.

Veza se, međutim, nije završila brakom, a Đovana se 2007. udala za američkog biznismena Roberta Lokasija. Brak je, međutim, okončan iste godine, a glumica je nekoliko godina kasnije, u vezi sa rediteljem Leonardom Nogeirom dobila blizance.

Popularna Žade se i danas bavi glumom, kao i režijom. Aktivna je na društvenim mrežama, a obožavaoci joj redovno pišu da sa godinama izgleda sve bolje.

Murilo Benisio (Lukas, Đogo i Leo)

Murilo Benisio, koji je u "Zabranjenoj ljubavi“ glumio braću blizance Lukasa i Đoga, kao i njihovog klona Lea, ne samo da je i dalje uspešan u karijeri na televiziji, već radi i u pozorištu. Kritičari ga smatraju jednim od najboljih glumaca brazilske televizije, pa je tako dobitnik brojnih nagrada za svoj rad. Pre Đovane je bio u braku sa brazilskom glumicom Alesandrom Negrini, a posle je ostvario nekoliko ljubavnih veza.

Murilo je poznat i po tome što je pre serije "Zabranjena ljubav", koja mu je donela planetarnu slavu, glumio i u filmu "Woman on Top" zajedno sa Penelope Kruz.

Murilo Benisio i Penelope Kruz u filmu Woman on Top 2000. godine

Posle više od dve decenije, Murilo izgleda potpuno drugačije. Pustio je bradu i osedeo, a dobio je i nekoliko kilograma više. Glumom se i dalje uspešno bavi i otac je dvojice sinova.

Murilo Benisio

Vera Fišer (Ivet)

Vera Fišer je u seriji "Zabranjena ljubav" glumila Ivet, vatrenu ali dobronamernu maćehu Lukasa i Đoga. Jedna od najpopularnijih brazilskih glumica u novembru puni 74 godine, a 1969. bila je mis Brazila.Verin otac bio je Nemac, nacista koji je posle Drugog svetskog rata pobegao u Južnu Ameriku, o čemu je glumica pisala u svojoj autobiografiji: "Moj otac je Nemac, nacista, terao me da čitam Hitlera i često me tukao“

I za Veru vreme kao da je stalo. Slikala se gola za brazilsko izdanje Playboy-a 1982. i 2000. godine, a iako gazi osmu deceniju života, smatra se jednim od brazilskih seks-simbola. Vera i danas aktivno glumi, ali i uživa u slobodnom vremenu i deli spektakularne fotografije sa svojim fanovima na društvenim mrežama.

Vera Fišer

Letisija Sabatela (Latifa)

Letisija Sabatela glumila je u seriji "Zabranjena ljubav" Latifu, rođaku čuvene Žade, kojoj je bila potpuna suprotnost. Latifu pamtimo kao dobru i posvećenu ženu, ali i kao vrlo ljubomornu suprugu koja se plaši da će njen muž uzeti još jednu ženu pored nje.

Glumica danas ima 54 godne, bavi se aktivno glumom i pevanjem. Pored serija, glumila je i u brojnim filmovima, a oprobala se i kao režiser. Iza sebe ima dva braka i jednog sina, a zanimljivo je to da je vegeterijanka.

Letícia Sabatela ove godine je u pozorišnoj predstavi "Strast Hristova“ glumila Mariju, majku Isusa Hrista. Reč je o spektakularnoj predstavi, koja se svake godine izvodi u Brazilu u mestu Fazenda Nova. Predstava se izvodi u posebnom pozorišnom kompleksu pod nazivom "Novi Jerusalim" – to je najveći teatar na otvorenom u svetu, sa replikama biblijskih građevina, zidinama i kulama koje podsećaju na drevni Jerusalim. Publika dolazi iz celog Brazila i šire da bi gledala ovaj spektakl.

Dalton Vig (Said)

Saida, ljubomornog i ambicioznog supruga Žade, igrao je Dalton Vig (61). On je i danas jedan od prepoznatljivijih i cenjenih brazilskih glumaca, s bogatom karijerom u televiziji, filmu i pozorištu. Posebno se istakao ulogama u popularnim telenovelama, a postao je omiljen glumeći negativce.

Dugo vremena je nosio etiketu "najlepšeg negativca“ brazilskih telenovela, što ga je i nerviralo jer su ljudi često zanemarivali njegov glumački rad zbog fizičkog izgleda. Serija "Zabranjena ljubav" donela mu je slavu i izvan granica Brazila, a u intervjuima je više puta govorio da mu ne prija preterana pažnja i da se bolje oseća van svetla reflektora.

Sa koleginicom Kamilom Čerkes ima dvojicu sinova blizanaca, koje su dobili 2016. godine.

Danijela Eskobar (Maiza)

Glumica danas ima 56 godina, a u seriji je glumila Lukasovu nesrećnu suprugu Maizu, koja u jednom trenutku, da bi mu se osvetila zbog neuzvraćene ljubavi, ulazi u vezu sa Saidom.

Danijela se udala za brazilskog filmskog i televizijskog reditelja Žajmeja Monžardima, s kojim ima sina Andrea Mataraca, koji je glumac. Danijela i Žajme su se razveli 2003. godine, a glumica se 2009. godine udala za biznismena Marsela Velnera, ali su se razveli već naredne 2010.

Danijela Eskobar 2024. godine

Eskobar je davno glumačku karijeru stavila u drugi plan, ali je nastavila da se aktivno bavi javnim poslom kao TV voditelj i režiser. Godinama unazad živi u Los Anđelesu u Kaliforniji, a od 2017. godine je vegetarijanka

