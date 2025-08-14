Slušaj vest

Američki Vogueuskoro bi mogao dobiti novu glavnu urednicu, a u modnim krugovima se sve glasnije šuška da je glavna kandidatkinja za tu ulogu Kloi Mal, ćerka legendarne glumice Kendis Bergen i proslavljenog reditelja Luisa Mala.

1/13 Vidi galeriju Ana Vintur na Met Gali 2025 Foto: Printscreen/Instagram/wintuorworld

Kloi, koja trenutno obavlja uredničku funkciju na Vogue.com, nedavno je uradila intervju saLoren Sančez, neposredno pred njeno luksuzno venčanje sa milijarderom Džefom Bezosom.

Prema saznanjima iz izvora bliskih modnoj kući Condé Nast, Malova se nalazi u samom finišu pregovora o ovom prestižnom poslu. U užem izboru je svega nekoliko imena, a među njima i Nikol Felps, globalna direktorka Vogue Runway-a.

Očekuje se da nova urednica stupi na dužnost pre početka Njujorške nedelje mode, zakazane od 11. do 16. septembra.

Iznenadna odluka Ane Vintur

Ana Vintur, koja je više od tri decenije oblikovala imidž američkog Vogue-a, u junu je iznenadila modni svet objavom da se povlači sa pozicije glavne urednice. Ipak, ostaje na visokim funkcijama u okviru Condé Nasta – kao globalna direktorka sadržaja i globalna urednička direktorka Vogue-a.

Poznata po svom beskompromisnom standardu i perfekcionizmu, Vintur je magazin pretvorila u vodeći modni autoritet, a njen rad obuhvata i organizaciju glamurozne Met Gale.

Rođena u Londonu 1949. godine, Vintur je još kao tinejdžerka zakoračila u modni svet, a tokom godina je izgradila reputaciju osobe koja kontroliše svaki detalj i diktira trendove na globalnom nivou.

Kloi Mal – odrasla u svetu umetnosti i luksuza

Potencijalna naslednica, Kloi Mal, rođena je 1985. godine u Njujorku. Odrasla je u okruženju umetnika, kreatora i uticajnih ličnosti, što je oblikovalo njen ukus i stil.

Diplomirala je komparativnu književnost na Univerzitetu Braun, a karijeru u novinarstvu započela je 2011. upravo u Vogue-u. Posebno se istakla kroz rad na digitalnim platformama i specijalnim izdanjima časopisa.

Osim uredničkog posla, Kloi vodi i popularni Vogue podcast "The Run-Through", u kojem prati najnovije modne trendove i razgovara sa svetskim dizajnerima.

Da li će upravo ona sesti u fotelju koju je skoro četiri decenije zauzimala Ana Vintur – saznaćemo vrlo uskoro.

VIDEO: Srpska moda osvaja Pariz: