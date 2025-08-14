Slušaj vest

Letnji meseci 2025. bili su nezaboravni za Georginu Rodrigezi Kristijana Ronalda. Porodična putovanja, sunčani dani na odmoru i emotivni trenuci sa decom kulminirali su spektakularnom najavom njihove veridbe.

Iako je vest bila iznenađenje, fanovi su je očekivali, a sve je bilo obavijeno u romantičnom i intimnom tonu koji odražava stil para.

Lepa Georgina se na Instagramu obratila svojim pratiocima nakon veridbe i sa njima je podelila moto koji primenjuje i u vezi i u porodici.

U objavi su se našle pažljivo birane slike i simboli, ruže u nežno roze i beloj boji. Georgina je uz to odabrala i citat Paula Koelja:

– Ljubav je sirov materijal za svaki san.

Fotografije su pratile stihove pesme By Your Side od Sade: – Kada si izgubljen, vodiću te i čuvaću te, grejaću te, stvarajući intimni portret njihove ljubavne priče.

Ovaj moto posvećenosti i predanosti Georgina primenjuje ne samo u vezi sa Kristijanom, već i u odgajanju svojih šest blagoslova, svoje najveće životne radosti.

U šali, dodala je i nešto za Kristijana: pesmu Cristiano Siuuu Malereanga Kiila Mustafe, koja se odnosi na čuvenu proslavu gola "El Bicha". Na taj način, ona je na humorističan i nežan način rekla "da" novom životnom poglavlju.

Leto za pamćenje

Veridba je usledila nakon veoma burnog perioda koji je bio ispunjen brojnim obavezama.

Svaki detalj, od pažljivo odabranih cvetova do lokacije – Rijad, prestonica Saudijske Arabije gde porodica sada živi – bio je promišljen. Dok su deca, Eva vežbala klavir, Alana pratila na violini, a mala Bela uživala u crtanoj seriji Haidi, ljubav i toplina obitavali su u svakom trenutku.

"1000% sigurna"

U svojoj reality seriji "I Am Georgina" rekla je:

– Ne zavisi od mene, volela bih! Ali iskreno, nemam više mesta za prstenje – pa je dodala:

– Ako budem iskrena, veridba neće mnogo promeniti, jer već osećam toliku ljubav i imam ono što je najvažnije – naše divno potomstvo i Kristijanovu ljubav svakog dana.

Kristijano je takođe istakao u seriji da će trenutak doći: – Kada klikne… može biti za godinu, šest meseci ili mesec dana, ali 1000% sam siguran da će se desiti.

Taj „klik“ konačno se dogodio ovog leta, gotovo deceniju nakon što su se prvi put sreli u Gucci prodavnici u Madridu.

Ono što je počelo kao slučajan susret, preraslo je u stabilnu, javnu romansu krajem 2016. godine, potvrđenu fotografijama iz Diznilenda u Parizu. Od tada su izgradili veliku porodicu: Kristijan Jr. (15), blizanci Eva Marija i Mateo (8), Alana Martina (7) i Bela Esmeralda (3), suočavajući se i sa teškim gubicima, uključujući smrt sina Anđela 2022. godine.

Nakon devet godina zajedničkog života, šestoro dece, života podeljenog između Evrope i Saudijske Arabije, i sada veridbe sa prstenom od 6,5 miliona dolara, sledeće poglavlje njihove priče obećava da će biti prava svetkovina koju će svet pratiti.

Prsten ima muzejsku vrednost

Verenički prsten već privlači pažnju zbog svoje veličine i ekskluzivnosti.

Draguljar Iñaki Torres objašnjava da središnji ovalni dijamant prati po jedan trouglasti kamen sa svake strane, ukupne težine procenjene između 40 i 45 karata, a vrednost mu se procenjuje na najmanje 6,5 miliona dolara.

– Može se uporediti sa vereničkim prstenom Elizabet Tejlor, jednim od najikoničnijih u istoriji – ističe Tores.

