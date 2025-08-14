Slušaj vest

Hašem Abedi osuđen zbog pomaganja u izvođenju bombaškog napada 2017. godine na koncertu Ariane Grande u Mančester Areni, suočava se s novim optužbama za tri pokušaja ubistva nakon što je navodno napao zatvorske čuvare.

Napad na čuvare u HMP Frankland

Dvadestiosmogodišnji Abedi, koji je 2020. godine osuđen na najmanje 55 godina zatvora zbog pomaganja bratu u planiranju samoubilačkog napada, sada je optužen da je 11. aprila u zatvoru visokog obezbeđenja HMP Frankland napao četiri čuvara, prenosi The Guardian.

Troje od njih završilo je u bolnici s teškim povredama, a Abedi se suočava i s optužbom za nedozvoljeno posedovanje noža. Prema navodima medija, incident je uključivao improvizovana sečiva i vrelo ulje za kuvanje.

Ariana Grande Foto: Printscreen/Youtube

Premeštaj i nova istraga

Abedi je nakon napada prebačen u drugi zatvor, a protiv njega će se voditi postupak po britanskom protokolu za suzbijanje terorizma, što tužiocima omogućava da tvrde kako je napad bio teroristički motivisan.

Istragu incidenta sproveli su Counter Terrorism Policing North East, policija Durham Constabulary i zatvorske vlasti, dok je Ministarstvo pravde najavilo nezavisni pregled događaja — potez koji su preživele žrtve i porodice stradalih kritikovali, prenosi BBC.

Hasem Abedi u zatvoru zbog napada na koncertu Ariane Grande Foto: Greater Manchester Police

Sudski postupak u septembru

Abedi bi trebalo da se pojavi pred sudom Westminster Magistrates’ Court 18. septembra, prenosi The Guardian.

Njegov stariji brat, Salman Abedi, ubio je 22 osobe i ranio više od 1.000 kada je 22. maja 2017. detonirao improvizovanu eksplozivnu napravu kod izlaza iz Manchester Arene, neposredno po završetku koncerta.

Presuda iz 2020. godine

Braća su u mesecima pre napada zajedno naručivala, skladištila i prevozila eksploziv. Sudija Jeremy Baker tada je istakao da je Hashem „podjednako kriv“ kao i njegov brat, koji je poginuo u eksploziji.

U martu 2020. godine Hashem Abedi je proglašen krivim po 22 tačke za ubistvo, pokušaj ubistva i zaveru radi izazivanja eksplozija.