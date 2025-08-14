Slušaj vest

Princeza Dajana imala je samo 36 godina kada je 1997. godine izgubila život u tragičnoj saobraćajnoj nesreći u pariskom tunelu Pont de l’Alma. Njeni sinovi, prinčevi Vilijam i Hari, tada su bili tinejdžeri. Mnoge i decenijama kasnije intrigira njen testament.

Neočekivan testament mlade princeze

Iako mnogi ne bi očekivali da neko tako mlad ima spreman testament, Dajana, kao potomak aristokratske porodice i bivša supruga naslednika britanskog trona, bila je svesna svoje obaveze da raspodeli imovinu. Prema pisanju Mirror-a, u trenutku smrti njena imovina iznosila je 21 milion funti, uglavnom zahvaljujući nagodbi s princom Čarlsom, sadašnjim kraljem, nakon razvoda, ali i vrednim ličnim stvarima poput nakita i automobila.

Nakon što je deo oduzet na ime poreza na nasledstvo, ostalo je 13 miliona funti. Najveći deo ostavila je sinovima, dok je njen verni batler Pol Barel dobio 50.000 funti, a 17 kumčadi nasledilo je manje iznose.

O odnosu Dodija Al Fajeda i princeze Dajane i danas se priča:

1/4 Vidi galeriju Dodi Al Fajed i princeza Dajana Foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia

Diskrecioni fond za buduće generacije

Dajana je osnovala i tzv. “diskrecioni fond” vredan oko 100.000 funti, namenjen sinovima, njihovim budućim suprugama i deci. Ostatak imovine trebalo je ravnopravno podeliti između Vilijama i Harija, koji su tada imali 15 i 12 godina.

Njihovo nasledstvo, vredno 13 miliona funti pre oporezivanja (8,5 miliona nakon poreza), vremenom je poraslo na impresivnih 20 miliona funti zahvaljujući ulaganju. Dajana je odredila da deo mogu da preuzmu sa 25 godina, a ostatak s 30.

Hari je kasnije otkrio da su on i Megan, nakon što su se odvojili od kraljevske porodice, živeli upravo od majčinog nasledstva:

"Imao sam ono što mi je mama ostavila… Kao da je predvidela da će se to dogoditi i kao da je bila uz nas tokom celog procesa."

Pol Barel, Dajanin batler i osoba od poverenja, dobio je 50.000 funti, a brojni kumčići vredne predmete poput slika i porculana.

“Pismo želja” i dragocene uspomene

Dan nakon što je potpisala testament, Dajana je sastavila i “Pismo želja”, dokument u kojem je izložila sudbinu svog nakita i ličnih stvari. Naredila je da se 75% “pokretnina” ravnomerno podeli sinovima, a 25% kumčadi. Izričito je navela da se nada da će njene buduće snaje jednog dana nositi njen nakit.

Među nasledstvom koje su Vilijam i Hari dobili bila je i njena legendarna venčanica, delo Dejvida i Elizabet Emanuel, sa najdužim šlepom u istoriji britanskih venčanja. Haljina je, međutim, ostala kod njenog brata, Erla Spensera, sve dok Hari 2014. nije napunio 30 godina.

Princ Vilijam i princ Hari na sahrani princeze Dajane Foto: ADAM BUTLER / AFP / Profimedia

Lični izbori sinova

Posle majčine smrti, obojici je bilo dopušteno da izaberu po jedan predmet iz Kensingtonske palate “za uspomenu”. Vilijam je uzeo zlatni Cartier Tank Française sat koji mu je poklonio Dajanin otac, a koji je ona često nosila. Hari je izabrao njen čuveni verenički prsten sa safirom od 12 karata i dijamantima, koji je princ Čarls kupio 1981. godine.

Braća su se dogovorila da onaj ko se prvi veri može prsten pokloniti svojoj budućoj supruzi. Tako je prsten završio kod Kejt Midlton kada se Vilijam odlučio na brak. Hari je, pak, u Meganin verenički prsten ugradio dva dijamanta iz Dajanine lične kolekcije — još jedan način da joj oda počast.