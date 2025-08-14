Slušaj vest

Tiktokerka Laura u snimku svog potkasta je pokazala skrinšot razmenjenih poruka sa legendarnim fudbalerom Dejvidom Bekamom, koji je od 1999. godine u braku sa Viktorijom Bekam.

Svi delovi prepiske bili su cenzurisani, pa su pratioci mogli samo da nagađaju o čemu se radilo. Laura nije otkrila tačan razlog zbog kog ju je Bekam kontaktirao, iako dugogodišnji pratioci pretpostavljaju da je sve imalo veze sa njenim angažmanom za brend AIA Vitality pre sedam godina.

Dejvid i Viktorija Bekam u braku su od 1999. godine

Dejvid i Viktorija Bekam u braku su od 1999. godine

Podeljene reakcije pratilaca

Neki su je optužili da je namerno ostavila priču nedorečenom kako bi privukla pažnju. Jedan komentar glasio je:

"Da li si još jedna oportunistička žena koja pokušava da se popne koristeći ime uspešnog muškarca? Trebalo je da objasniš zašto te je Dejvid Bekam kontaktirao privatno. Ovako, znaš da će ljudi i mediji nagađati šta je bilo, a možda ti to i odgovara."

Laura Henshav otkrila da joj je Dejvid Bekam slao poruke Foto: Instagram/60 minuta

Drugi su, pak, isticali da se verovatno radi o poslovnoj saradnji:

"Radili su zajedno, to je to."

Ipak, bilo je i onih koji su tražili više detalja, šaljivo moleći:

"Hoćemo priču o starom drugu Dejvu! Treba nam Bekam trač!"

"Sada me baš zanima šta je Bekam rekao Lauri!... Podkast o Dejvidu Bekamu, molim!"

Najverovatniji scenario - poslovna saradnja

Prema dostupnim informacijama, Beckham je globalni ambasador brenda AIA Vitality od 2017. godine, često učestvujući u njihovim zdravstvenim i velnes inicijativama.

Laura, kao suosnivač australijske aplikacije za zdravlje i fitnes Kic (ranije Keep It Cleaner), sarađivala je sa AIA Australia 2018. godine. Sve ukazuje na to da su poruke verovatno bile vezane upravo za tu zajedničku poslovnu priliku.