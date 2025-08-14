Slušaj vest

Pevačica Džesi Džej (37) podelila je sa fanovima emotivnu video-poruku na Instagramu, otkrivši da joj kosa opada “kao luda” nakon operacije raka dojke. Od juna se oporavlja od mastektomije, a sada se priprema za novu operaciju.

Fizičke posledice i svakodnevna borba

U snimku Džesi, majka dvogodišnjeg sina Skaja, kaže:

“Kosa mi opada kao luda od operacije. Danas je tačno pet nedelja od operacije i osećam se okej".

Dodala je i da joj grudi još uvek nisu iste, te da su bolne:

“Samo pokušavam da shvatim kako će izgledati narednih šest meseci. Znam da ne mogu sve što sam planirala, ali želim da sve što radim bude u pravom redosledu za mene, Skaja, fanove… Uvek ćete nekoga razočarati. Moj pogled na život se mnogo promenio.”

Ovako je izgledala Džesi Džej nakon operacije dojke:

1/6 Vidi galeriju Džesi Džej nakon operacije raka dojke Foto: Printscreen/ Instagram/ jessiej

Nova operacija i odlučnost da ne stane

Prošle nedelje otkrila je da mora ponovo pod nož, samo nekoliko dana nakon što je zbog infekcije i tečnosti u plućima završila u bolnici. Iako je sada kod kuće, spremna je na novi zahvat.

U dužem Instagram postu napisala je:

“Mogu da se odmaram, budem roditelj i objavim novu muziku. Neću da me strah spreči da prilagodim pravila svom životu i zdravlju.”

Dodala je:

“Još jedna operacija ove godine. Mogu to da izdržim. Odgajam dete. Mogu to da izdržim. Izdajem novu muziku. Mogu to da izdržim. Biće drugačije nego što sam planirala, ali takav je život — ili paničimo, ili se prilagodimo.”

Humor uprkos svemu

Džesi je otkrila da se trudi da ostane pozitivna, čak i kada se suočava sa fizičkim promenama:

“Sada su samo ja i moje krive grudi, pokušavamo da shvatimo kako da se oblačim dok ih ne ‘izjednačim’. Leva me gleda kao: ‘Jesi dobro, dušo?’”

Priznala je da nakon dijagnoze nije imala vremena da procesuira šta se dešava jer je bila u “modu preživljavanja”, balansirajući roditeljstvo, selidbu i povratak muzičkoj karijeri posle osam godina. Tek sada sebi dopušta trenutke tuge i frustracije:

“Malo sam razočarana što se nisam dovoljno oprostila od svoje stare dojke. Zvuči smešno, ali tako se osećam. Sada sebi dozvoljavam da budem ljuta i tužna… pa onda kupujem majice i idem dalje.”