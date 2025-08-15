Slušaj vest

Poznata hrvatska književnica Vedrana Rudan, koja se već duže vreme bori sa teškom bolešću o čemu otvoreno piše na svom blogu, i dalje ne štedi reči kada je reč o gorućim društvenim i političkim temama. U proteklim nedeljama nekoliko puta je javno kritikovala Marka Perkovića Thompsona, a sada je, kako sama kaže, “zakucala poslednji ekser” u celu priču.

Na svom blogu osvrnula se na njegov nedavni koncert na zagrebačkom Hipodromu:

“Kad je Šmajser, hrvatski umitnik, zajedno sa svojom ekipom dobio dozvolu da održi koncert na zagrebačkom Hipodromu, bilo je jasno da iza projekta stoje država i gradski čelnici Zagreba. To je prastari recept – ideje naše, benzin vaš.”

Rudan otvoreno tvrdi da su troškovi događaja pali na teret građana:

“Svi mi građani platili smo organizaciju derneka. Svakakvih nas ima. Možda Šmajser, koji nije umitnik od juče, zaista misli da je njegova omiljena pesma ‘Jasenovac i Gradiška Stara’ uspavanka? Ko laže, taj i krade. Ko krade, taj organizuje koncerte. Ko organizuje koncerte, taj laže da će Hipodrom vratiti u prvobitno stanje. A ko laže – izbija lovu iz mog džepa. Ja i meni slični moraćemo da platimo čišćenje svinjca koji su ostavili iza sebe.”

“Orvel je davno rekao sve”

Rudan je u svom prepoznatljivom stilu citirala i Orvela:

“Ljudi, ne čudite se. Čitajte ‘Životinjsku farmu’. Orvel je davno rekao sve o svinjama koje vladaju Hrvatskom. Neke pevajući, kradući i lažući, druge rokteći u Vladi i Saboru, lažući i kradući, kličući i ostavljajući iza sebe svinjac. Mora li roktanje biti naša himna?”

