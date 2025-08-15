Slušaj vest

Šon Najt Nikolson, 29-godišnji unuk slavnog glumca Džeka Nikolsona, uhapšen je 5. avgusta zbog stravičnog fizičkog napada na svoju bivšu devojku Elizabet Lorlor.

Incident se, prema policijskom izveštaju koji prenosi Dejli Mejl, dogodio 23. jula u njegovom stanu u Venisu u Kaliforniji. Lorlor je policiji ispričala da ju je Nikolson zgrabio za vrat i glavu, a zatim bacio preko sobe, pri čemu je udarila u tvrdi predmet i izgubila svest. Kada se probudila, shvatila je da joj je deo prednjeg zuba slomljen, a bolno iskustvo kasnije je sažela u objavi na Instagramu:

– Ovo leto mi je donelo PTSP – poručila je.

Sve je počelo telefonskim pozivom

Uznemirujući događaj navodno je započeo manipulativnim pozivom. Lorlor tvrdi da ju je Nikolson, s kojim je bila u turbulentnoj vezi od 2023. godine, namamio u svoj stan preteći da će se ubiti. Rekao joj je da je uzeo punu bočicu Valijuma i da mora da dođe ako ne želi da sebi naudi. Navela je kako se Šon bori sa šizofrenijom i da ima dugu istoriju mešanja lekova na recept sa ilegalnim supstancama. Sastanak, koji je trebalo da se održi kako bi razgovarali nakon njegovog nedavnog boravka na rehabilitaciji, brzo je eskalirao. Sukob je izbio nakon što mu je proverila telefon kako bi potvrdila da li je lagao o svojoj trezvenosti, što je navodno bio okidač za brutalan napad.

Iz nesvesti se probudila sa slomljenim zubom

Nakon što se osvestila sa slomljenim zubom, Lorlor je uspela da pobegne iz stana, ali ju je Nikolson navodno sustigao i vratio unutra. U panici je uspela da pošalje fotografije svojih povreda njegovoj majci, Dženifer Nikolson, koja je odmah pozvala hitnu pomoć. Lorlor je prevezena u bolnicu Marina Del Rej, gde je podvrgnuta hitnoj oralnoj operaciji i dobila je šavove zbog drugih povreda lica. Šon je sin Dženifer, najstarije ćerke koju je Džek Nikolson dobio sa bivšom suprugom Sandrom Najt.

Zbog ovog incidenta, Šon Nikolson, inače muzički producent i di-džej poznat pod imenom Kater Matok, suočava se sa teškim optužbama. Tereti se za krivično delo porodičnog nasilja koje uključuje smrtonosno oružje, a u optužnici su kao oružje navedene „ruke, noge i zubi“. Istog dana kada je uhapšen, pušten je uz kauciju od oko 46.000 evra (50.000 dolara), a na sudu mora da se pojavi 26. avgusta. Ako bude proglašen krivim, preti mu kazna do četiri godine zatvora. Sud je u međuvremenu odobrio i privremenu zabranu prilaska koju je Lorlor zatražila.

