Slušaj vest

Bivši poslovni partneri Prisile Prisli optužili su "rok udovicu" da je ubrzala smrt ćerke Lise Mari kako bi obezbedila svoje mesto na vrhu Elvisovog ogromnog finansijskog carstva, navodi se u šokantnoj tužbi podnetoj ove nedelje u Los Anđelesu, prenosi NBC News.

Tužitelji Bridžit Krus i Kevin Fialko optužili su Prisilu Prisli, bivšu suprugu Elvisa Prislija, za prevaru, kršenje ugovora i druge građanske prekršaje u tužbi Višem sudu okruga Los Anđeles, pokrenutoj u ponedeljak.

1/6 Vidi galeriju Elvis i Prisila Prisli Foto: Profimedia

- Elvis Presli je ‘kralj rokenrola. Optužena Prisila Prisli oduvek je želela da bude ‘kraljica‘. Zapravo, iako se javno predstavljala kao osoba koja želi samo da ‘zaštiti‘ i ‘održi porodicu na okupu‘, u stvarnosti je želela jedno, moć, bez obzira na cenu - stoji u tužbi.

Prema navodima tužilaca, Lisa Mari Prisli je planirala da smeni majku sa mesta glavnog upravnika porodične fondacije za životno osiguranje. Advokat Prisile Prisli, Marti Singer, u četvrtak je izdao saopštenje u kojem osporava optužbe.

- Ovo je bez sumnje jedna od najsramotnijih, najsmešnijih i najbesmislenijih tužbi koje sam video u svojoj praksi. Ove izmišljene tvrdnje nemaju apsolutno nikakvu osnovu i uvereni smo da će slučaj biti odbačen - rekao je Singer u izjavi.

Krus, aukcionarka specijalizovana za prodaju predmeta vezanih za Elvisa, i Fialko, kolekcionar Elvisovih memorabilija, rekli su da su godinama sarađivali sa Prisilom kako bi iskoristili njeno ime za maksimalnu zaradu. Međutim, nakon što su je, kako tvrde, u novembru 2023. vratili na stabilnu finansijsku osnovu, Elvisova udovica je "naglo prekinula saradnju" sa Krus i Fialkom i uskratila im honorar za film "Priscilla".

Šta se desilo sa Lisom Mari Prisli?

Elvis Prisli okružen ženama Foto: Profimedia

Ranije iste godine, ćerka optužene, Lisa Mari, preminula je u 54. godini. Lisa Mari je bila bolesna, ali je njena majka Prisila insistirala da zajedno prisustvuju dodeli Zlatnih globusa 10. januara 2023, pri čemu je, prema tužbi, majka bila "usmerena ka svetlima reflektora".

- Prisila je odjurila u bolnicu Vest Hils i, uprkos Lisinoj jasnoj želji ‘da joj se život produži‘, isključila je aparate u roku od nekoliko sati nakon što je Lisa primljena - navodi se u tužbi.

- Prisila je znala da će Lisinom smrću nestati pretnja njenim naporima da bude uklonjena sa mesta glavnog upravnika Lisine fondacije za životno osiguranje, a želela je da zadrži kontrolu nad Promenade Trustom i Gracelandom. U svojoj kući nedelju dana kasnije (pre Lisinog sahrane), navodno je uzviknula: "Ja sam kraljica, ja sam zadužena za Graceland." Krus i Fialko, prema tužbi, bili su zgroženi ovakvim ponašanjem.

Prisila Prisli danas ima 80. godina Foto: Eric Charbonneau / Shutterstock Editorial / Profimedia

Singer, advokat Prisile Prisli, rekao je da unuka njegove klijentkinje, Rajli Kio, "stoji iza svoje bake 100%“. Kio je, prema njegovim rečima, "jednako zgrožena ovim poslednjim, okrutnim pokušajem Krus da uništi život njene bake". Predstavnik Rajli Kio, ćerke Lise Mari i unuke Prišile Presli, nije bio dostupan za komentar u četvrtak.

Elvis i Prišila Presli bili su u braku šest godina, sve do razvoda 1973, četiri godine pre Elvisove smrti. Prisila Prisli danas ima 80 godina, a Elvis je imao 42 godine kada je umro 16. avgusta 1977. u Gracelendu.

Bonus video: Prozivaju ženu novog Džejmsa Bonda