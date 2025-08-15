Slušaj vest

Pevač koji se pojavio na sceni davne 1993. i napravio veliku karijeru danas je uhapšen i sproveden na psihijatrijsku kliniku. Jorgos Mazonakis tvrdi da je to urađeno bez njegovog znanja i pristanka, po prijavi porodice sa kojom odavno nije u dobrim odnosima.

Njegov advokat podneo je žalbu, ali je pitanje da li će ona biti uvažena. Mazonaiks opisuje svoje iskustvo kao „neprijatno iznenađenje“.

„Moje privremeno zatvaranje u javnoj psihijatrijskoj ustanovi izvršeno bez mog znanja i bez mog pristanka. Odjednom me je jutros, vraćajući se kući sa jutarnjeg kupanja, sačekalo neprijatno iznenađenje, tačnije patrolni automobil grčke policije koji me je zamolio da me, po nalogu tužioca, prebaci u javnu psihijatrijsku ustanovu radi pregleda. Po zakonu, kad jedna ili više osoba iz bliske porodice podnesu zahtev tužiocu da njihovom rođaku treba psihijatrijska hospitalizacija jer pati od mentalnog poremećaja, onda osoba koja to traži naređuje privremeni premeštaj navodnog pacijenta u javnu psihijatrijsku ustanovu“, naveo je Mazonakis.

Slavni pevač je 2021. godine otvoreno razgovarao sa novinarom Antonisom Šreterom o svom iskustvu tokom vojne službe, kada je proveo prve dane u 414. vojnoj psihijatrijskoj bolnici u Penteliju:

"Prihvataju me kao vojnika. Predstavljam se... Prvih devet dana u 414 provodim u psihijatrijskoj bolnici Penteli, gde su, razumete, svi bili u mojoj sobi. U to vreme sam im rekao da imam tešku agorafobiju i ono što me je najviše plašilo je kako ću se nositi sa strancima u blizini. To sam im objasnio. Smestili su me tamo da bih dobio odlaganje služenja vojnog roka. Priča se nije dobro završila, jer nisam dobio odlaganje i otišao sam u zatvor. Rekli su mi da sam dobro i da će moja agorafobija proći. Teško mi je bilo u vojnoj psihijatrijskoj bolnici jer nismo imali viljuške, bio sam iza rešetaka, imao sam određeno vreme za posete... To nije bilo najbolje iskustvo.“

Poslednjih šest godina Mazonakis je ušao u otvoreni sukob sa svojim roditeljima, opisujući "grčku porodicu kao blagoslov i kao prokletstvo". Preko advokata, njegovi najbliži su mu oduzeli deo novca koje je stekao pevanjem i ulaganjem u različite biznise.

