Ako vam se čini da Pamela Anderson "iskače iz frižidera" ovih dana, ne grešite mnogo. Ne pamtimo da je tokom promocije bilo kojeg njenog filma glumica privlačila pažnju kao otkad je predstavila "Goli pištolj".

Tokom promocije rimejka čuvene komedije saznali smo da je ona u vezi s Lijamom Nisonom, nastavila je da se pojavljuje u prirodnom izdanju, dala mnogo zanimljivih intervjua...

Pamela i Lijam Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Ipak, pravi fanovi Pamele Anderson dobro su upoznati s time da zaista vredi pratiti zvezdu "Čuvara plaže" jer je ona žena koja uvek ima koristan savet o ishrani, lepoti, očuvanju prirode, zaštiti životinja... Poznato je da je glumica verovatno najstrastvenija baštovanka u svetu slavnih, a sama uzgaja svoje povrće i često se na društvenim mrežama hvali paradajzom, lukom, patlidžanom, tikvicama i ostalim povrćem koje se koristi svaki dan u kuhinji.

Njena bašta je zaista impresivna, a Pamela se ne libi da otkrije svoje tajne, pa je tako jednom prilikom pokazala da povrće sadi direktno u gomili visokog komposta okruženog gredicama koje služe kao ograda za delove bašte.

Tu se nalaze zasadi paradajza, čili papričica i ruzmarina, a stručnjaci kažu da je glumica očigledno dobro promislila o tome gde će posaditi različite vrste.

"Paradajz ima dubok korenski sistem, tako da će uživati u rastu unutar tako visoko podignutih gredica", kaže Rejčel Bul iz časopisa Homes & Gardens.

1/8 Vidi galeriju Pamela baštovanka Foto: Printscreen/Instagram/pamelaanderson

"Pamela se opredelila za metod baštovanstva bez kopanja, čija sam i ja zagovornica", objasnila je urednica specijalizovana za bašte.

Pamelin "permakulturni pristup"

Ova vrsta permakulturnog baštovanstva, održivog pristupa projektovanju bašta, inspirisana je direktno prirodnim ekosistemima. Permakultura je grana ekološkog inženjeringa koja se zasniva na održivoj poljoprivredi i ekologiji, a ovaj vid baštovanstva podrazumeva da baštovan sarađuje s prirodom dok stvara raznovrstan, otporan i samoodrživ pejzaž, uz minimalnu intevenciju.

Pamelin pristup je da se zemlja malčira kompostom umesto da se kopa, a on je popularan kada je reč o organskim baštama s povrćem.

Kako ističe Rejčel Bul, ovaj metod ima više prednosti, a ključno je to što nam štedi vreme, manje je korova, gredice bolje zadržavaju vlažnost i ekološki su prhivatljiva opcija.

"Postoje dva neverovatno korisna saveta koja možemo da izvučemo iz načina na koji Pamela sadi svoje povrće", navodi Rejčel.

"Prvo, ona je postavila svaku saksiju na zemlju pre sadnje, tako da može da bude sigurna da će biti dovoljno prostora između svake biljke i da će njene gredice izgledati uredno i organizovano."

Planiranje izgleda bašte je neophodno i za estetiku i za uspeh sadnje.

"Drugo, postavila je etiketu biljke na dno svake sorte, što je veoma važno, kako ne biste zaboravili o kojoj se vrsti povrća ili začinskog bilja radi. Verujte mi, mislite da ćete se setiti, ali čak i ako imate malu baštu, to je lako zaboraviti", kaže Rejčel.

Bez obzira da li ste početnik u baštovanstvu ili stručnjak, bašta Pamele Anderson može vam pružiti inspiraciju.

VIDEO: Hteo da bude baštovan, pa postao glumac: