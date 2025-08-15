Slušaj vest

I dok su Dejvid Bekam, Viktorija Bekam i njihovo troje mlađe dece izgledali kao da uživaju u životu na svojoj jahti vrednoj 16 miliona funti, klinički psiholog dr Sona Kaur kaže da deljenjem fotografija Viktorija prikriva svoja prava osećanja. Sin Bruklin joj je iznova slomio srce, iako se ona trudi da to ne pokazuje javno. „Emocionalno, ona možda pokušava da se zaštiti od svega što se dešava, i to bi mogao da bude mehanizam suočavanja i način da se distancira od bola i gubitka“, kaže dr Kaur.

Na Instagramu se pojavio niz fotografija, na kojima su dvadesetšestogodišnji Bruklin i tridesetogodišnja Nikola Pelc ponovo potvrdili svoju ljubav na raskošnoj zabavi održanoj na porodičnom imanju u blizini Njujorka.

Nikola je nosila venčanicu svoje majke Klaudije iz 1985. godine, dok je njen otac milijarder Nelson vodio ceremoniju.

1/12 Vidi galeriju Bekamovi na letovanju Foto: Printscreen/Instagram/victoriabechkam

Za venčanje sina saznali na internetu

Zaljubljeni su takođe pozirali sa Nikolinim najbližim rođacima i prijateljima, stvarajući još veću patnju Viktoriji i Dejvidu koji su o novoj svadbi sina prvenca saznali na internetu.

„Viktorijino srce se slama iza zatvorenih vrata“, kaže izvor britanskog Mirrora. „Bruklin je njeno prvo dete i brine da ga nikada neće vratiti. Bilo je teško videti njega i Nikolu kako obnavljaju zavete bez Viktorije i Dejvida. Već su propustili neke velike porodične trenutke i Viktorija se plaši da su, što duže ovo traje, manje šanse da porodična situacija bude rešena.“

Ove nedelje, Poš (51) i Dejvid Bekam (50) podelili su svoje fotografije sa suncem obasjanog odmora na jugu Francuske, gde su viđeni na jahti kako uživaju u obrocima sa svojom drugom decom - Romeom (22), Kruzom (20) i četrnaestogodišnjom Harper.

"Viktorija je objavljivala nasmejane slike na Instagramu i izgleda kao da su se lepo proveli na odmoru, ali to ne znači da Bruklin nije u njenim mislima“, dodaje izvor za Mirror. „Prošlo je toliko vremena da se Viktorija pita da li je Bruklin zaista odbacio porodicu. Takvu bol vreme ne leči.“

1/8 Vidi galeriju Nikola i Bruklin obnovili zavete Foto: Printscreen/Instagram/nicolaaneepeltzbeckham

Viktorija preispituje sopstvenu vrednost

Dr Kaur kaže da je porodični razdor posebno uznemirujući kad je pod lupom javnosti. „Bilo kakvo otuđenje u porodici je bolno, ali posebno kada se odvija u javnosti. Psihološki uticaj toga se uvećava na drugom nivou“, kaže ona i sugeriše da Viktorija možda čak i sumnja u sopstvenu ulogu majke.

„Porodični razdori su duboko srceparajući i zaista mogu da prodrmaju suštinu našeg identiteta i naše pripadnosti. Za nekoga poput Viktorije, čiji je identitet isprepleten sa njenom porodicom i javnim brendom, isključenje iz važne prekretnice u životu njenog prvog deteta poput obnove zaveta verovatno donosi osećanja tuge, odbacivanja, a možda čak i preispitivanje sopstvene vrednosti“, kaže klinički psiholog.

Dejvid je učinio sve, a sin ga je ujeo za srce

Dejvid je nedavno ponudio mogućnost pomirenja Bruklinu, lajkujući jednu od svojih objava na Instagramu u kojoj daje tutorijal za kuvanje koristeći svoj brend ljutog sosa, Klaud 23. Međutim, Bruklin nije čestitao ocu Dejvidu 50. rođendan u maju, a nije se oglasio ni na Dan očeva u junu.

On, takođe, nije javno čestitao mami rođendan u aprilu, a dok se ostatak porodice zabavljao u Majamiju, on i Nikola bili su primetno odsutni. U julu je Bruklin ignorisao 26-godišnjicu braka njegovih roditelja, a nije ni pomenuo Dejvidovu titulu viteza.

"Te dve porodice su sada kao dva različita sveta. Dejvid ne može da veruje da je Bruklin mogao ovo da uradi svojoj matičnoj porodici. On to jednostavno ne razume i kao porodični čovek oseća se zaista razočarano. Dejvid smatra da su pokušali da stišaju strasti, ali sa Bruklinom i Nikolom to ne ide... Sve što Dejvid sada može da uradi jeste da stavi svoju ženu i ostatak porodice na prvo mesto“, navodi izvor za Mirror.

Porodica Bekam Foto: Printscreen/Instagram/romeobeckham

Odnosi na relaciji Bruklin Bekam - ostatatk porodice Bekam pogoršali su se čak i pre venčanja Bruklin i Nikole Pelc pre tri godine. Pored navodnog neslaganja oko dizajna venčanice mlade, kružile su glasine da se Nikola ponekad osećala kao da je u Viktorijinoj senci.

Braća blokirala Bruklina na Instagramu

Prošlog meseca, Bruklina su očigledno blokirala njegova braća Romeo i Kruz na Instagramu. Ali dok se drama nastavlja, prijatelj Bruklina i Nikole tvrdi da Dejvid i Viktorija nikada nisu ni razmatrani za listu gostiju povodom druge svadbe koju je ovaj par upriličio. „U sadašnjoj atmosferi pakao bi morao da se smrzne pre nego što bi to moglo da se desi“, rekli su.

Govoreći o svom posebnom danu sa Nikolom, Bruklin je rekao: „Da budem iskren, mogao bih da obnavljam svoje zavete svakog dana sa njom. Mislim da je najvažnija stvar koju neko može da uradi da pronađe osobu sa kojom će provesti ostatak života. To vas definitivno oblikuje kao osobu.“

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Viktorija Bekam