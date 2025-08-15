Slušaj vest

Žaklin Bezos, majka osnivača Amazona Džefa Bezosa i dugogodišnja borac za unapređenje obrazovanja u ranom detinjstvu, preminula je u 78. godini života.

Ovu tužnu vest potvrdio je njen sin na društvenim mrežama, navodeći da je umrla “okružena mnogima koji su je voleli”, nakon “duge borbe sa demencijom”.

Žaklin Bezos preminula je u svom domu u Majamiju u četvrtak, što je saopštila i Bezos Family Foundation na svojoj zvaničnoj stranici.

Prvi investitori Amazona

dzef-bezos-profimedia0048859385.jpg
Foto: WorldFoto / Alamy / Alamy / Profimedia

Sa svojim suprugom Migelom Bezosom, Žaklin je bila prva koja je investirala u ideju svog sina, daleko pre nego što je Amazon postao globalni gigant. Još 1995. godine, uložili su ukupno 245.573 dolara u startap, a Džef ih je tada upozorio da je velika verovatnoća da projekat propadne. Istorija je pokazala suprotno – ta investicija, uz kasnije kupovine akcija Amazona, donela im je bogatstvo koje je 2018. godine procenjeno na oko 30 milijardi dolara.

