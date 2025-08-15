Ovu tužnu vest potvrdio je njen sin na društvenim mrežama, navodeći da je umrla “okružena mnogima koji su je voleli”, nakon “duge borbe sa demencijom”.

Žaklin Bezos preminula je u svom domu u Majamiju u četvrtak, što je saopštila i Bezos Family Foundation na svojoj zvaničnoj stranici.

Prvi investitori Amazona

Sa svojim suprugom Migelom Bezosom, Žaklin je bila prva koja je investirala u ideju svog sina, daleko pre nego što je Amazon postao globalni gigant. Još 1995. godine, uložili su ukupno 245.573 dolara u startap, a Džef ih je tada upozorio da je velika verovatnoća da projekat propadne. Istorija je pokazala suprotno – ta investicija, uz kasnije kupovine akcija Amazona, donela im je bogatstvo koje je 2018. godine procenjeno na oko 30 milijardi dolara.