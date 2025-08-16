Slušaj vest

Iako je osnovni događaj oko smrti Elvisa Prislija sa svega 42 godine poznat široj javnosti, njegov kraj i dalje je obavijen mnogim nejasnoćama i spekulacijama. Suština je da je 16. avgusta 1977. oko 14:30 njegova verenica Džindžer Olden tražila Prislija po njegovoj vili Grejslend u Memfisu, Tenesi, jer ga nije neko vreme videla, a trebalo je da se priprema za novu turneju.

Kada je ušla u kupatilo, primetila je razbijena vrata i zatekla prizor koji ju je šokirao. Kako je opisala u svojim memoarima: "stajala sam paralisana dok sam gledala scenu".

- Elvis je izgledao kao da mu se celo telo potpuno smrzlo u sedećem položaju dok se naslanjao na komodu, a zatim je pao napred, u tom fiksnom položaju, direktno na glavu - govorila je tada Džindžer i dodala da je primetila da mu je lice bilo "umrljano, ljubičaste boje", dok su mu oči "gledale pravo napred i bile krvavo crvene."

Hitna pomoć je brzo stigla, a Elvis je prebačen u Baptističku memorijalnu bolnicu u Memfisu, gde su lekari pokušavali da ga reanimiraju. Nažalost, svi napori bili su bezuspešni i Elvis je proglašen mrtvim oko 15:30, nešto više od sat vremena od trenutka pronalaska. Smrt legende potresla je svet, ali i otvorila brojna pitanja. Najvažnije i danas ostaje: kako je zapravo Elvis umro?

Šta je utvrdila obdukcija?

Smrt Elvisa Prislija šokirala je čitav svet. Predsednik SAD Džimi Karter izjavio je da je pevač „trajno promenio lice američke popularne kulture“, a na njegovoj sahrani pojavilo se gotovo 100.000 ožalošćenih.

Ipak, neposredno posle smrti, prava istina o uzroku smrti nije odmah izašla na videlo. Istog dana, troje lekara – Erik Mjurhed, Džeri Francisko i Noel Floredo – sproveli su obdukciju koja je trajala dva sata. Dok je ona još bila u toku, Francisko je saopštio medijima da preliminarni nalazi ukazuju na „srčanu aritmiju“ kao uzrok smrti i da nema dokaza o učešću lekova. Međutim, to nije bila konačna reč, jer obdukcija nije bila završena, a ostali lekari se nisu složili sa ovom izjavom.

Elvis Prisli bio je kralj rokenrola Foto: Profimedia

U vreme smrti, Elvis je bio gojazan i patio je od brojnih zdravstvenih problema kao što su dijabetes, visok krvni pritisak i glaukom. Njegova ljubav prema nezdravoj hrani, poput pržene hrane, putera od kikirikija i sendviča sa bananom, dodatno je narušavala njegovo zdravlje.

Šta je sakriveno u toksikološkom izveštaju?

Francisko je od početka pokušavao da izbegne direktan odgovor na pitanje o zloupotrebi droga, napominjući: - U ovakvim slučajevima moguće je da određeni uzrok nikada neće biti poznat.

Ipak, kada je toksikološki izveštaj stigao, pokazao je prisustvo deset različitih lekova u Elvisovoj krvi.

Uloga doktora Nikopulosa

Elvis je svoju zavisnost od amfetamina razvio još u ranim dvadesetim godinama, a kasnije je počeo da koristi i antidepresive zbog problema sa spavanjem. Krajem 1960-ih postao je zavisan od lekova koji su mu pomagali da „se digne“ pre nastupa i „spusti“ posle njih. Sve to pod nadzorom njegovog ličnog lekara, dr Džordža Nikopulosa, poznatog kao „Dr Nik“.

- Elvisov problem je bio u tome što u tome nije video ništa pogrešno. Osećao je da time što je lekove dobijao od doktora, nije običan svakodnevni narkoman koji uzima nešto sa ulice - izjavio je dr Nikopulos.

Elvis Prisli bio je kralj rokenrola Foto: Profimedia

Međutim, mnogi su ga kritikovali kao nekoga ko je omogućavao Elvisovu zavisnost. Između 1975. i 1977. godine Nikopulos je napisao recepte za oko 19.000 doza lekova, a samo u prvoj polovini 1977. godine prepisao je više od 10.000 doza. Nakon Elvisove smrti, 1981. godine suđeno mu je zbog prekomernog prepisivanja lekova, a 1995. mu je trajno oduzeta medicinska licenca.

Kasnije je utvrđeno da je srčani udar bio neposredni uzrok smrti, ali se smatra da je njegova zloupotreba lekova i nezdrav način života doprineo tome.

Mogući poslednji trenuci

Neki veruju da je jedan od neželjenih efekata dugotrajne zloupotrebe barbiturata bila teška konstipacija. Kako je Elvis pronađen nagnut pored toaleta, moguće je da je naprezanje tokom obavljanja nužde preopterećivalo njegovo već ugroženo srce. Kombinacija napora, gojaznosti, bolesti i zloupotrebe lekova možda je dovela do fatalnog srčanog udara upravo u toaletu.

Ipak, ova teorija, kao i mnoge druge koje okružuju Elvisovu smrt, ostaje neizvesna. Uzrok njegove smrti i dalje je donekle obavijen velom misterije.

