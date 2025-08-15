Slušaj vest

Zvezda serije "Stranger Things" Dejkr Montgomeri otkrio je zašto se povukao iz javnosti nakon što je postigao uspeh u Holivudu.

„Mislim da su se stvari promenile. Tradicionalne holivudske zvezde postojale su zato što je postojala misterija… Društvene mreže su to uklonile. To je velikim delom razlog zašto sam nestao sa mape poslednjih pet godina. Ne pokušavam da se takmičim ni sa kim, živim svoju istinu i nadam se da ću moći da platim kiriju dok to radim“, ispričao je glumac.

Dejkr se povukao iz javnosti Foto: PICJER/imageSPACE / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zvezda se prvi put pojavila u Netfliksovom naučnofantastičnom hitu kao Bili Hargrouv u drugoj sezoni 2017. godine, prenosi Daily Mail.

„Dao sam deo sebe svakoj ulozi koju sam igrao i to je velikim delom razlog zašto sam uzeo pauzu. U poslednje vreme bilo je puno ličnog promišljanja o tome šta želim u svojoj karijeri. Pokušavam da dobijem malo više kontrole nad tim gde i na čemu radim“, priznao je.

Montgomeri se neće pojaviti u nadolazećoj petoj i poslednjoj sezoni serije, budući da je njegov lik ubijen u trećoj sezoni. Gledaoci će ga sledeći put moći videti na ekranu u psihološkom trileru "Went Up The Hill", koji izlazi 15. avgusta. Takođe se priprema za svoj rediteljski debi, "The Engagement Party", koji je najavljen u septembru 2024.

Glumac je otkrio svoje razloge Foto: Rodin Eckenroth / Getty images / Profimedia

„Ne bih mogao da budem više počastvovan što režiram ‘The Engagement Party‘, film sa izuzetno važnom i pravovremenom porukom. Jednako sam oduševljen što imam tako divan tim saradnika koji će pomoći da ova priča oživi“, rekao je ranije.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

VIDEO: Serija koja je uydrmala svet: