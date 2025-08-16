Slušaj vest

Doručak princeze Dajane bio je jednostavan, hranljiv i unapred pripremljen: ovsena kaša natopljena preko noći, širom sveta poznata pod nazivom "overnight oats".

Danas je ovaj obrok viralan hit na društvenim mrežama, ali princeza Dajana ga je jela svakog jutra još početkom devedesetih godina prošlog veka.

Nakon razvoda od tadašnjeg princa Čarlsa 1992. godine, Dajana je usvojila zdraviji stil života. Njen tadašnji kuvar Daren Makgrejdi otkrio je da je Dajana prvi put probala "bircher musli" u švajcarskoj klinici i odmah ga zavolela. Po povratku u London, zahtevala je da joj se to priprema svakog jutra.

Princeza Dajana Foto: Brian Purdy / Alamy / Profimedia

A zašto je doručak princeze Dajane i dalje popularan?

Doručakprinceze Dajane nije bio samo trend već i nutricionistički pun pogodak. Ovsene pahuljice bogate su vlaknima, beta-glukanom, magnezijumom, gvožđem i B vitaminima. Pored toga, lako se priprema i prilagođava.

Ovakav doručak možete kombinovati s grčkim jogurtom za više proteina, svežim voćem poput borovnica, jagoda ili malina, orašastim plodovima i semenkama za dodatne masti i teksturu, cimetom ili medom za ukus. Proverite kakav doručak vole ženski hormoni u menopauzi.

Ovsena kaša je idealan doručak Foto: Shutterstock

Kako da napravite doručak princeze Dajane kod kuće?

Sastojci (za 1 porciju)

  • 50 g valjanih ovsenih pahuljica
  • 100 ml mleka ili biljnog mleka
  • 1 kašika punomasnog grčkog jogurta
  • 1 sveža rendana jabuka
  • sok od ½ limuna
  • kašičica meda (opciono)
  • šaka bobičastog voća
  • šaka seckanih badema
  • po želji: chia ili lanene semenke

Priprema

  1. U činiji pomešajte ovsene pahuljice i mleko. Dodajte jogurt, rendanu jabuku i limunov sok. Ostavite da odstoji u frižideru preko noći.
  2. Ujutru dodajte voće, orašaste plodove i dodatke po želji.

Doručak princeze Dajane kao lifestyle simbol izabrali su influenseri širom sveta, promovišući ga kao “zdrav desert za doručak”.

Ovakav jutarnji obrok obezbeđuje ravnotežu između uživanja i zdravih navika, ono što je princeza Dajana težila da postigne u svom životu. Doručak princeze Dajane je izbor koji nikad ne izlazi iz mode jer svi volimo ukusno i zdravo, a brzo i jednostavno za pripremu!

princeza Dajana, kralj Čarls, princ Hari, princ Vilijam
princeza Dajana nakon razvoda
profimedia-0771498636.jpg
princeza-dajana-princ-filip-profimedia0742344301.jpg

