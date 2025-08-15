Slušaj vest

Jedan od najprepoznatljivijih holivudskih glumaca, Ben Aflek, prošao je kroz turbulentne faze u svom životu, posebno prošle godine. Njegova veza sa Dženifer Lopez, poznata kao "Benifer", započela je početkom 2000-ih, verili su se i trebalo je da se venčaju, ali je zbog intenzivnog medijskog pritiska sve odloženo.

Na kraju su raskinuli i pronašli nove partnere. Džej Lo je sa pevačem Markom Entonijem dobila decu, dok je Aflek zasnovao porodicu sa koleginicom Dženifer Garner. Dobili su troje dece i ništa nije ukazivalo na probleme u braku. Sve dok 30. juna 2015, dan nakon što su proslavili desetu godišnjicu braka, nisu objavili da se razvode.

1/4 Vidi galeriju Ben Aflek ofarbao kosu i bradu Foto: Xavier Collin / Avalon / Profimedia, Image Press Agency / ddp USA / Profimedia, Xavier Collin/Image Press Agency / The Mega Agency / Profimedia

U zajedničkom saopštenju za medije, par je izrazio želju da sačuvaju ljubav i prijateljstvo, kao i posvećenost zajedničkom roditeljstvu svoje dece. Njihov razvod je zvanično finalizovan 5. oktobra 2018, tri godine nakon što su objavili da se razilaze.

Ben i Dženifer Foto: David Tonnessen / Pacific coast news / Profimedia

Aflek je u tom periodu otvoreno govorio o svojoj borbi sa alkoholizmom, koji je pomenuo i kao jedan od razloga za razvod.

Nakon nekoliko godina, javnost se ponovo obradovala kada je otkriveno da su Aflek i Lopez obnovili svoju vezu. Venčali su se 2022. godine, ali je brak trajao samo dve godine. Lopez je 2024. podnela zahtev za razvod, navodeći nepomirljive razlike kao razlog prekida. Njihov razvod je zvanično okončan početkom 2025. godine.

Ben i Džej Lo Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ben je nekoliko puta viđen ispred klinike za odvikavanje od alkohola, a njegovi fanovi se nadaju da će se izlečiti i živeti život punim plućima.

„Posrnuo je“, „Sve što je godinama gradio mu se srušilo“, „Beži od žena koje se zovu Dženifer“, pisali su mu obožavaoci. Inače, Ben danas puni 53 godine, a mnogi veruju da će u budućnosti pronaći ženu sa kojom će ostareti.

VIDEO: Svađa Bena i Džej Lo: