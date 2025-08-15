Princ Filip i princeza Danica Karađorđević sa decom u Grčkoj

Princ naslednik Filip Karađorđević i njegova supruga, princeza Danica, proveli su leto u Grčkoj sa sinom Stefanom i ćerkom Marijom. Porodični odmor bio je ispunjen duhovnim iskustvima, mirom i lepim uspomenama koje su poneli iz prelepog ambijenta grčke regije Atos.

Posebna poseta Svetoj Gori

Pre zajedničkog odmora, princ Filip je sa sinom Stefanom boravio na Svetoj Gori. Ova poseta imala je poseban značaj, jer su prvi put dve generacije Karađorđevića istovremeno kročile u Hilandar.

Na svom Instagram profilu, princ je podelio utiske:

- Po prvi put sa mojim sinom, princem Stefanom, na Svetoj Gori. Prvi put u istoriji dve generacije Karađorđevića u istom trenutku u Hilandaru. Treću godinu zaredom pohodio sam sveti Manastir Hilandar, a ove godine taj blagoslov je udvostručen. Po prvi put u istoriji, dve generacije potomaka Vožda Karađorđa zajedno su zakoračile na tlo našeg zavetnog manastira. Srce mi je ispunjeno ponosom što je moj sin Stefan, u svojoj sedmoj godini života, mogao da oseti dubinu duhovnosti Hilandara, tvrđave naše vere, kulture i istorijskog sećanja. Verujem da će ovaj trenutak ostaviti trajan trag u njegovom životu, kao što je ostavio i u mom. Neka se i buduće generacije potomaka Karađorđevih, u miru i slobodi, vraćaju Hilandaru sa istim ponosom, verom i ljubavlju prema otadžbini.

Porodični odmor u luksuznom rizortu

Dok su Filip i Stefan boravili na Svetoj Gori, princeza Danica i mala Marija uživale su u Mount Athos Resortu. Po povratku muškog dela porodice, svi su zajedno nastavili odmor u ovom mirnom kutku Grčke. Princeza Danica je na Instagramu podelila deo atmosfere:

- I ove godine, po tradiciji, dok su Filip i Stefan boravili na Svetoj Gori, Marija i ja smo ih čekale u predivnom Mount Athos Resortu. Nakon njihovog povratka tu smo nastavili porodični odmor i stvorili uspomene koje nas, uz veliku zahvalnost, vezuju za božanstvenu regiju Atosa, more i ljubav.

Ona je takođe istakla duhovnu vrednost mesta u kojem su boravili:

- Uživali smo u netaknutoj prirodi, čistom vazduhu i predivnoj obali koja karakteriše regiju Atos, gde se nalaze najvažniji pravoslavni manastiri, čuvari naše istorije i tradicije. Bilo je to jedno posebno iskustvo, za koje nas vezuje uzvišeni osećaj dodira sa pravoslavljem. Nameravamo da tamo odlazimo češće.

Tradicija i simbolika mesta boravka

Porodica Karađorđević već godinama rado bira isti hotel za letnji odmor. Ovaj rizort, izgrađen šezdesetih godina prošlog veka, nalazi se nedaleko od luke iz koje kreću brodovi ka Svetoj Gori. Njegova lokacija nosi simboliku, jer omogućava pogled na Hilandar, a istovremeno pruža mir i privatnost, idealne za porodični odmor.

