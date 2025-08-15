Slušaj vest

Glumac Marko Radojević, kojeg javnost zna kao Mileta Kupusa iz serije "Igre sudbine" otkrio je da je pre mesec dana drugi put postao otac i da je tada prisustvovao porođaju supruge.

Marko je na Instagramu podelio fotografiju sa bebom i suprugom i uz to istakao koliko je srećan što je bio u sali tokom njenog porođaja.

"Pre tačno mesec dana odlučio sam da prisustvujem porođaju i budem uz svoju suprugu, i to je bila najbolja odluka koju sam ikada doneo.

Pogledajte u galeriji fotografije Marka Radojevića sa suprugom i decom:

Marko Radojević sa porodicom Foto: printscreen/instagram/marko.radojevic

Želim da poručim svim muškarcima: budite hrabri i učestvujte u tom trenutku, jer nema lepše stvari koju možete doživeti u životu, niti veće podrške koju možete pružiti svojoj partnerki u trenucima kada ona sama mora da uradi tu najveću stvar za vas, pretrpi ogromne bolove i prođe sve ono što samo žena može da istrpi, kako bi na svet donela život. To nije samo nezaboravan trenutak za nju, već i za vas. Nešto što vas istinski povezuje i daje vam novu snagu.

Onaj trenutak kada sam ugledao bebinu kosicu i prvi put čuo njen plač… tome ne postoji ništa slično na svetu.
To nije trenutak od kog treba bežati, to je trenutak u kom postajete pravi oslonac.

Ogromnu zahvalnost dugujem celom timu GAK Niš, a posebno doktorki Mariji Tasić i babicama Sandri Stevanović i Ani Milosavljević.

Za tih nekoliko sati u porodilištu video sam šta ti ljudi sve rade, shvatio težinu njihovog posla i odgovornosti, koliko su požrtvovani, predani i spremni da u svakom trenutku pruže i stručnu i ljudsku podršku", napisao je Marko u objavi na Instagramu.

