"Prisustvovao sam porođaju, muškarci budite hrabri!" Glumac iz hit serije dobio ćerku, podelio fotografiju iz bolnice (FOTO)
Glumac Marko Radojević, kojeg javnost zna kao Mileta Kupusa iz serije "Igre sudbine" otkrio je da je pre mesec dana drugi put postao otac i da je tada prisustvovao porođaju supruge.
Marko je na Instagramu podelio fotografiju sa bebom i suprugom i uz to istakao koliko je srećan što je bio u sali tokom njenog porođaja.
"Pre tačno mesec dana odlučio sam da prisustvujem porođaju i budem uz svoju suprugu, i to je bila najbolja odluka koju sam ikada doneo.
Želim da poručim svim muškarcima: budite hrabri i učestvujte u tom trenutku, jer nema lepše stvari koju možete doživeti u životu, niti veće podrške koju možete pružiti svojoj partnerki u trenucima kada ona sama mora da uradi tu najveću stvar za vas, pretrpi ogromne bolove i prođe sve ono što samo žena može da istrpi, kako bi na svet donela život. To nije samo nezaboravan trenutak za nju, već i za vas. Nešto što vas istinski povezuje i daje vam novu snagu.
Onaj trenutak kada sam ugledao bebinu kosicu i prvi put čuo njen plač… tome ne postoji ništa slično na svetu.
To nije trenutak od kog treba bežati, to je trenutak u kom postajete pravi oslonac.
Ogromnu zahvalnost dugujem celom timu GAK Niš, a posebno doktorki Mariji Tasić i babicama Sandri Stevanović i Ani Milosavljević.
Za tih nekoliko sati u porodilištu video sam šta ti ljudi sve rade, shvatio težinu njihovog posla i odgovornosti, koliko su požrtvovani, predani i spremni da u svakom trenutku pruže i stručnu i ljudsku podršku", napisao je Marko u objavi na Instagramu.
