Manekenka Bela Hadid već godinama je u samom vrhu popularnosti. Iako se na neko vreme povukla iz javnog života zbog Lajamske bolesti koja joj je otrkivena, nije izgubila verne fanove. Sada je jednom fotografijom privukla veliku pažnju.

Ovako izgleda Belina borba sa lajamskom bolesti:

Naime, ona je na društvenim mrežama veoma aktivna pa tamo objavljuje razni sadržaj, od segmenata iz privatnog života, do kampanja za brendove sa kojima sarađuje. Međutim, jedna fotografija posebno je privukla pažnju.

Bela Hadid bez donjeg veša Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Na njoj je Bela u heklanom dopu ispod kojeg vidno nema donji veš te su njene bujne grudi došle do izražaja. Pantalone su bile veoma plitko sečene te su joj kukovi i stomak došli do izražaja. Malo ko je ostao imun na ovaj prizor, a njena premršavost mnoge je zabrinula.