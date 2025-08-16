Slušaj vest

Turski glumac Berk Ali Katal rođen je 1995. godine u Istanbulu. Njegova strast prema glumi javila se još u poslednjem razredu osnovne škole, kada je prvi put zakoračio na scenu i otkrio magiju teatra. Žene ga obožavaju zbog njegovog apolonskog tela.

Širu popularnost stekao je zahvaljujući ulogama u hit serijama koje su osvajale publiku u Turskoj i van nje. Gledaoci ga pamte iz ostvarenja „Çukur“, „Söz“, „Güneşin Kızları“ i „Vatanım Sensin“, gde je pokazao glumačku svestranost i harizmu.

Iza Katala su mnoge sjajne uloge - od onih u "Sulejmanu Veličanstvenom" do "Snage porodice. Glumac top formu održava redovitim boravkom u teretani, igranjem fudbala, a od letnjih aktivnosti najdraži su mu jedrenje i plivanje.

Akademski put i uspon

Nakon što je otkrio svoj talenat, odlučio je da se posveti umetnosti. Upisao je pozorišni odsek na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta Yeditepe, gde je brusio svoje umeće. Diplomirao je 2019. godine, završivši studije kao treći u svojoj klasi, što je još jednom potvrdilo njegovu posvećenost i talenat.

Prve uloge i televizijski debi

Profesionalni televizijski debi Berk je ostvario 2017. godine. To je bio početak njegovog ozbiljnog umetničkog puta i proboj na širu scenu.