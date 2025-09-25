Slušaj vest

Prelepa Đija Karanđi često se smatra prvim supermodelom i ikonom mode. Njeno lice krasilo je bezbrojne naslovnice, a šetala je pistama i pojavljivala se u kampanjama prestižnih modnih kuća poput Diora, Versacea, Yves Saint Laurenta… Njena privlačnost i harizma bili su toliko neodoljivi da su se mnogi borili da rade s njom.

Bila je i jedina manekenka koja je u istoj godini čak dva puta pozirala za naslovnicu Cosmopolitana. Njenoj lepoti nisu odolevali ni muškarci ni žene. Na prvi pogled činilo se da živi bajku, ali iza blještavila skrivala se mračna stvarnost.

Ovakva je lepotica bila Đija Karanđi:

Uspon – od devojke iz Filadelfije do svetskog vrha

Đija je rođena 1960. godine u Filadelfiji. Sa samo 17 godina preselila se u Njujork i za godinu dana izgradila karijeru kakvu druge manekenke sanjaju čitav život. Postala je zaštitno lice Voguea i ljubimica modnih velikana – Kelvina Kleina, Ralpha Laurena, Diora i Armanija. Njeno ime ubrzo je postalo sinonim za „vrhunski model“. Redovno je posećivala čuveni klub Studio 54 i bila deo njujorške elite, osvajajući modnu scenu neverovatnom brzinom.

Tamna strana slave

Ipak, paralelno sa slavom, Đija je počela da eksperimentiše s drogama. Najpre sa lakšim supstancama, a potom je upala u tešku zavisnost od heroina. Ubrzo je stekla reputaciju „problematične manekenke“ – znala je da prekine snimanje zbog lošeg raspoloženja ili nezadovoljstva frizurom. Sve je to nagrizalo njenu karijeru, a lične krize su se produbljivale.

Ljubavi i skandali

Iako je imala veze s muškarcima, Đija je bila i među prvim manekenkama koje su otvoreno pripadale LGBTQ+ zajednici. Govorilo se da se često zaljubljivala u koleginice sa snimanja, a mediji su o njenoj seksualnosti pisali senzacionalistički, nazivajući je čak i „agresivnom“ zavodnicom.

Zdravstveni slom

Posledice zavisnosti bile su razorne. U jednom trenutku bila je primorana na hirurški zahvat jer se na ruci toliko puta ubola na isto mesto da se stvorila inficirana rana koja je vodila direktno u venu. Na poslednjem snimanju za Cosmopolitan imala je tek 22 godine – tragove uboda skrivala je rukama i položajem tela, dok je lice pokušavala da zakloni od kamere zbog otoka. Nakon toga niko više nije želeo da radi sa njom. Đija je bila primorana da napusti Njujork i vrati se majci u Filadelfiju.

Tragičan kraj

Zimi 1985. počela je da sumnja da je zaražena HIV-om, što je kasnije i potvrđeno. Smatra se da je virus dobila deljenjem igle prilikom ubrizgavanja heroina. Njeno stanje se brzo pogoršavalo, a majka joj je bila najveća podrška sve do kraja. Preminula je 18. novembra 1986. godine, u 26. godini života.

