Slavni glumac, Met Dejmon u svetu Holivuda poznat je kao "najsavršeniji suprug" jer njegovu bračnu idilu sa Lusijanom Baroso (48) nije uspeo da poljulja nijedan skandal iz sveta poznatih, što je u današnje vreme izuzetno i retko i pohvalno.

Iako mnogi misle da je imati skladnu porodicu u Holivudu praktično nemoguća misija, ovaj par primer je da je to ipak moguće. Met i Lusijana u braku su od 2005. godine, a svoju suprugu upoznao je u jednom lokalu u Majamiju dok je glumac bio na snimanju seta komedije "Stuck On You".

- Ne znam kako bi se inače naši putevi ukrstili da se to nije dogodilo, da se sve te stvari nisu desile - rekao je glumac i reditelj 2011. godine u emisiji Elen Dedženeris, piše "The Things".

Upoznao ju je sasvim slučajno

Naime, snimanje pomenutog filma prvobitno je bilo planirano da bude na Havajima, ali su režiseri u poslednjem času odlučili da to ipak bude u Majamiju.

- Onda je jedne večeri, usred snimanja, nekoliko momaka iz ekipe reklo: "Hej, idemo negde na piće". "Ne, nisam baš za to", odgovorio sam im, ali su me nekako ipak odvukli sa sobom - otkrio je Dejmon i dodao da su sticajem srećnih okolnosti odlučili da odu u kafić u kom je Lusijana tada radila kao konobarica.

- Bukvalno sam nju primetio u prepunoj prostoriji - prisetio se Dejmon dok je Lusijanina verzija, koju je svojevremeno ispričala za "Vogue", bila malo drugačija:

- Met kaže da me je video na drugoj strani prostorije i da je bilo svetlo na meni. A ja kažem: "Da, bio je to noćni klub, svetla su svuda bila - šaljivo se prisetila ona i dodala da se Met zapravo sakrio kod nje u šank od silnih ljudi koji su mu te večeri tražili autogram.

Met Dejmon i Lusijana Baroso imaju brak za primer Foto: EPA /CLAUDIO ONORATI

Uslovila ga na razgovor

- Rekao mi je: Video sam te i zaista sam želeo da razgovaram sa tobom - ispričala je Lusijana pa dodala da je pristala samo ako joj pomogne sa poslom do kraja večeri.

- Godinama pre toga pripremao se za ulogu barmena, pa je počeo da priprema pića. I zaradio nam je te večeri ogroman bakšiš. Definitivno smo odmah uspostavili vezu, bilo je tako lako razgovarati sa njim, bilo nam je veoma prijatno, a pred kraj večeri pozvao me je da izađemo sa njegovim prijateljima. Ali ja sam rekla: "Ne mogu, imam četvorogodišnju ćerku - prisetila se Lusijana pa dodala da ju je posebno oduševilo to što se Met na tu informaciju nije razočarao već naprotiv.

- Rekao mi je: Volim što si mama i što ti je to prioritet. Znate, neki muškarci su možda bili drugačiji, možda su mislili da je to komplikovano, ali za njega nije bilo - dodala je ona.

Tajna njihovog savršenog odnosa

Met Dejmon i Lusijana Baroso važe za jedan od najskladnijih parova Holivuda Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Njenu ćerku Aleksiju Baroso odgajio je kao svoje dete, a zajedno su dobili tri ćerke: Izabelu, Džiu i Stelu.

Za njegov skladan brak sa Lusijanom Baroso, Met tvrdi da je tajna u tome što medijima ne daje povoda da se piše negativno, niti radi bilo šta što bi na "taj način" bilo zanimljivo.

- Ne dodajem ulje na vatru, ne varam svoju ženu, ne postoji bilo šta loše o čemu bi se govorilo. I kada bi me novinari pratili, dobili bi istu priču, priču o sredovečnom oženjenom muškarcu sa četvoro dece. Sve dok im ne budem pripremio nešto novo, mediji neće pokazati interesovanje za mene - zaključio je svojevremeno glumac.

