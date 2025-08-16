Slušaj vest

Miloš Stojković poznatiji kao Henny jedan je od omiljenih izvodjača generacije Zed.Na festivalu "Green Future Festival" u Senti muzičar je sinoć nastupio sa kolegama iz Srbije, ali i Mađarske koji su posetiocima poslali poruku da treba čuvati prirodu i zalagati se za prave vrednosti. Henny je za Kurir odvojio vremena i odgovorio zašto je važno podići svest o očuvanju životne sredine.

- Živim u lepom kraju u filmskom gradu i toliko me nervira kad vidim da je đubre umesto u kontejneru pored njega. To me toliko izbaci iz takta. Priroda je baš lepa i koji lik moze da baci flašicu ispred kontejnera, ili na klupicu da ostavi. Iznerviram se kada vidim dvesta pikavaca.

Koliko je važno podići svest o očuvanju životne sredine?

Treba,ali ja nisam lik koji bi uzeo telefon i snimao ljude koji su bacali djubre. Dosta toga dolazi iz kuće i možda treba uvesti neki zakon.

Koliko ti znače nastupi na festivalima?

- Veoma. To je drugačija organizacija. Lepo se osećam. Recimo, ovaj festival "Green future" promoviše održive vrednosti kroz umetnost i zajedništvo u Vojvodini je zaista top mesto za dobar provod, a i za lepo iskustvo.

Izdvojio si se posebnim stilom javno, ali kakav si privatno?

- Ja i dalje ne mogu da se pronađem kada je muzički stil u pitanju jer volim da eksperimentisem. Što se mode tiče, tu volim da se osećam konforno.

Kada si ušao u ovaj svet muzike, estrade, da li je to ono sto si očekivao?

- Pokušavam da je sagledam iz nekog pozitivnog ugla. Svako gleda iz nekog svog okvira. Meni je ok. Možda malo više vremena volim da provedem u studiju da stvaram pesme. Više mi to proja nego da dajem intervjue. U većini slučajeva dolazim nespreman na intervjue i ne znam zbog čega ih dajem, ne znam šta da pričam i ne znam da li imam šta da otkrijem, a da mi to doprinese karijeri ili samo trošim reci u prazno. Volim da se pojavljujem u medijima ako imam neki razlog ili projekat, ako stvarno imam nešto da kažem, pa se čuvam za to.

Je l' si razmišljao da naplaćujes intervjue s obzirom na to da ima muzičara koji to rade?

- To nisam znao. Mislim da u mom slučaju to nema potrebe.

Kakav si u druženju sa fanovima?

- Kako-kad. Ima trenutaka kada sam aktivan na društvenim mrežama i kada uopšte nisam. Možda ima više tih trenutaka kad nisam aktivan jer se tako osećam. Ne zelim da delim stvari , čak i kad treba da najvljujem neku pesmu teško mi da smišljam kontent za to.

Uradio si duet sa Džejlom Ramović, kakvo je iskustvo bilo sa njom?

- Ona mi je dobra drugarica. Kada sam krenuo da radim sa njom upoznao sam ljude koji razmišljaju na drugačiji način i koji su iz drugačijeg okruženja. Bilo mi je pre zanimljivo da radim sa njom.

Ko je sledeći sa kim sarađuješ?

- Ima jedan duet koji sam već radio sa Breskvicom. Srećan sam što ćemo završiti tu trilogiju koji smo započeli. Trenutno radim na novom studiju, to čekam i onda ću tek da stvaram pesme. Videćete sa Breskvicom sam snimio baš jak hit.

Je l' se isplati ovo što radiš i da li može da se živi od toga?

- Lepo je kad hoćeš da se baviš muzikom. Neki ljudi ulaze ciljano zbog biznisa jer može zaista lepo da se zaradi, a može jako brzo sve da nestane. To je veoma zanimljiv posao i lepa je umetnost.

Podsetimo, "Green Future" festival i ove godine okupio je hiljade mladih u senćanskoj Narodnoj bašti. Festival, koji već više od decenije promoviše održive vrednosti kroz umetnost i zajedništvo, predstavlja jedno od najznačajnijih letnjih okupljanja mladih u Vojvodini.

Nastao 2013. godine iz potrebe da se ponudi alternativa urbanoj vrevi i zagađenim festivalima, Green Future je od lokalnog entuzijazma prerastao u prepoznatljiv regionalni brend. Nakon godina izazova, rasta i pandemijske pauze, festival se 2022. godine vratio u Sentu, mesto svog nastanka i od tada svake godine beleži sve veći odziv publike i partnera.