Slušaj vest

Miloš Stojković poznatiji kao Henny jedan je od omiljenih izvodjača generacije Zed.Na festivalu "Green Future Festival" u Senti muzičar je sinoć nastupio sa kolegama iz Srbije, ali i Mađarske koji su posetiocima poslali poruku da treba čuvati prirodu i zalagati se za prave vrednosti. Henny je za Kurir odvojio vremena i odgovorio zašto je važno podići svest o očuvanju životne sredine.

- Živim u lepom kraju u filmskom gradu i toliko me nervira kad vidim da je đubre umesto u kontejneru pored njega. To me toliko izbaci iz takta. Priroda je baš lepa i koji lik moze da baci flašicu ispred kontejnera, ili na klupicu da ostavi. Iznerviram se kada vidim dvesta pikavaca.

U galeriji pogledajte fotografije Miloša Stojkovića:

Miloš Stojković Henny Foto: Privatna Arhiva, Printskrin/Instagram

Koliko je važno podići svest o očuvanju životne sredine?

Treba,ali ja nisam lik koji bi uzeo telefon i snimao ljude koji su bacali djubre. Dosta toga dolazi iz kuće i možda treba uvesti neki zakon.

Koliko ti znače nastupi na festivalima?

- Veoma. To je drugačija organizacija. Lepo se osećam. Recimo, ovaj festival "Green future" promoviše održive vrednosti kroz umetnost i zajedništvo u Vojvodini je zaista top mesto za dobar provod, a i za lepo iskustvo. 

Izdvojio si se posebnim stilom javno, ali kakav si privatno?

- Ja i dalje ne mogu da se pronađem kada je muzički stil u pitanju jer volim da eksperimentisem. Što se mode tiče, tu volim da se osećam konforno. 

Kada si ušao u ovaj svet muzike, estrade, da li je to ono sto si očekivao?

Miloš Stojković Henny na Green Future festivalu.jpg
Miloš Stojković Henny na Green Future festivalu Foto: Privatna Arhiva

- Pokušavam da je sagledam iz nekog pozitivnog ugla. Svako gleda iz nekog svog okvira. Meni je ok. Možda malo više vremena volim da provedem u studiju da stvaram pesme. Više mi to proja nego da dajem intervjue. U većini slučajeva dolazim nespreman na intervjue i ne znam zbog čega ih dajem, ne znam šta da pričam i ne znam da li imam šta da otkrijem, a da mi to doprinese karijeri ili samo trošim reci u prazno. Volim da se pojavljujem u medijima ako imam neki razlog ili projekat, ako stvarno imam nešto da kažem, pa se čuvam za to.

Je l' si razmišljao da naplaćujes intervjue s obzirom na to da ima muzičara koji to rade?

- To nisam znao. Mislim da u mom slučaju to nema potrebe. 

Kakav si u druženju sa fanovima?

- Kako-kad. Ima trenutaka kada sam aktivan na društvenim mrežama i kada uopšte nisam. Možda ima više tih trenutaka kad nisam aktivan jer se tako osećam. Ne zelim da delim stvari , čak i kad treba da najvljujem neku pesmu teško mi da smišljam kontent za to.

Uradio si duet sa Džejlom Ramović, kakvo je iskustvo bilo sa njom?

Miloš Stojković Henny sa crnim šeširićem na glavi pokazuje znak peace prstima
Miloš Stojković Henny Foto: Printscreen Instagram

- Ona mi je dobra drugarica. Kada sam krenuo da radim sa njom upoznao sam ljude koji razmišljaju na drugačiji način i koji su iz drugačijeg okruženja. Bilo mi je pre zanimljivo da radim sa njom.

Ko je sledeći sa kim sarađuješ?

- Ima jedan duet koji sam već radio sa Breskvicom. Srećan sam što ćemo završiti tu trilogiju koji smo započeli. Trenutno radim na novom studiju, to čekam i onda ću tek da stvaram pesme. Videćete sa Breskvicom sam snimio baš jak hit.

Je l' se isplati ovo što radiš i da li može da se živi od toga?

- Lepo je kad hoćeš da se baviš muzikom. Neki ljudi ulaze ciljano zbog biznisa jer može zaista lepo da se zaradi, a može jako brzo sve da nestane. To je veoma zanimljiv posao i lepa je umetnost.

Henny koncert Izvor: Instagram

Podsetimo, "Green Future" festival i ove godine okupio je hiljade mladih u senćanskoj Narodnoj bašti. Festival, koji već više od decenije promoviše održive vrednosti kroz umetnost i zajedništvo, predstavlja jedno od najznačajnijih letnjih okupljanja mladih u Vojvodini.

Nastao 2013. godine iz potrebe da se ponudi alternativa urbanoj vrevi i zagađenim festivalima, Green Future je od lokalnog entuzijazma prerastao u prepoznatljiv regionalni brend. Nakon godina izazova, rasta i pandemijske pauze, festival se 2022. godine vratio u Sentu, mesto svog nastanka i od tada svake godine beleži sve veći odziv publike i partnera.

Ne propustitePop kulturaVeliki muzički festival u Senti: Devito, Mahrina, Vojaž i mnogi drugi spremi da u prirodi naprave zabavu za pamćenje
Mahrina, Vojaz, Devito, Korona , Rimski.jpg
KulturaZoster ponovo na MMF-u: Deseto izdanje čuvenog festivala sa sobom nosi niz iznenađenja
Zoster 4 by Milovan Ilic.jpg
KulturaNajveće interesovanje za nastupe Lorin, Prodidžija i Solomuna: Vodić za Egzit 2025, a evo kakve su cene u Novom Sadu
101 EPA Marcel Van Hoorn.jpg
KulturaNe propustite najbolje evropske filmove iz prethodne godine u predfestivalskom programu 32. Festivala evropskog filma Palić
Mi nemamo drugu zemlju - kadar iz filma.jpg

Bonus video: Henny o snimanju balade 