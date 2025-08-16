Slušaj vest

Glumac Slavko Štimac proslavio se još kao dečak, a prvi put je stao pred kamere još 1972. godine u filmu "Vuk samotnjak", nakon čega su se uloge samo nizale. O njegovoj bogatoj karijeri govorio ceo region, međutim, tokom svih ovih decenija uspeo je da sačuva privatnost za sebe.

Njegova supruga Vesna Golubović takođe je veoma uspešna u svojoj profesiji. Kao ni Slavko, ni ona ne voli eksponiranje u medijima te za sve prethodne godine retko da i može da se nađe neka njihova zajednička fotografija. Godine 1980. diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti, u klasi profesora Stojana Čelića, a već naredne preselila se u Njujork.

- Nije to bila hrabrost kako mnogi misle, više ludost. Otišla sam kao da idem na izlet, sa jednom torbom u kojoj su bile dve knjige: „Srpske junačke pesme“ i „Novi zavet“. Imala sam nešto malo para, nisam znala engleski, ali sam bila rešena da tamo zauvek ostanem - ispričala je u jednom od retkih javnih istupanja.

Autorka je mnogobrojnih samostalnih i kolektivnih izložbi, kao i zidnih instalacija, oprobala se u dizajniranju knjiga, a radila je i scenografije za moderne balete. Uprkos svemu, odlučila je da se vrati u Beograd, gde se posvetila onome za šta se školovala.

Vesna i Slavko ne mogu se sresti na javnim dešavanjima, niti na „in“ mestima za odmor. Njihovi prijatelji kažu da umetnički par trenutke predaha koristi za obilazak hercegovačkih manastira, gde rado prisustvuju liturgijama.

