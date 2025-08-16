Slušaj vest

Kada se pomisli na bezvremensku lepotu sa osmehom koji je osvojio svet, jedno ime uvek iskoči: Džulija Roberts. Glumica koja je već decenijama na vrhu holivudske liste ne samo po talentu, već i po svom nenametljivom, ali magnetičnom izgledu, deluje kao da vreme za nju ne postoji. U eri kada su filteri postali norma, Džulija je i dalje verna jednostavnosti, ravnoteži i malim trikovima koji se ne zaboravljaju.

Ako postoji žena koja nas već decenijama uverava da je elegancija u jednostavnosti, to je 57-godišnja glumica Džulija Roberts. Sa osmehom koji bi mogao da bude zvanični sinonim za Holivud, Džulija i dalje zrači onom neobjašnjivom lakoćom koju ne možeš kupiti ni najskupljom kremom.

Njena lepota nikada nije bila napadna i upravo zato svi žele da znaju – šta to Džulija radi?

1/9 Vidi galeriju Džulija Roberts Foto: Kevin Dietsch / Getty images / Profimedia, Printscreen/Instagram/juliaroberts

Tajne njene jednostavne lepote

Prva stvar koju nikada ne zanemaruje? Osmeh. Džulija ne koristi velike reči kada govori o lepoti, ali uvek ističe koliko je dobar osećaj iznutra važniji od skupih seruma. Ipak, postoje neki provereni saveznici koje nikada ne zanemaruje – poput kokosovog ulja koje koristi za skidanje šminke i negu lica, ali i za ruke i zanoktice, jer, kako kaže, „volim kada mi koža miriše jednostavno i čisto”.

Poznata je i po tome što ne voli agresivne tretmane. Umesto toga, redovno koristi kreme sa zaštitnim faktorom, a lice neguje blagim pilingom od ovsene kaše koji ponekad sama napravi. Džulija veruje u moć pravilne nege, ali se nikada ne opterećuje ako nije savršeno našminkana. Naprotiv, često nosi samo maskaru, malo korektora i karmin u boji bobičastog voća – što je njen zaštitni izgled još od ranih devedesetih.

Kosa kao zaštitni znak

Prepoznatljiva „lavlja griva“ u bakarnim tonovima oduvek je bila deo njenog šarma, ali Džulija se kune u retko feniranje i prirodno sušenje kose. Kada poželi dodatni sjaj, koristi masku od avokada – ništa fensi, ali deluje. U hladnijim mesecima u svoju rutinu voli da doda i nekoliko kapi kultnog Weleda Skin Food balzama, koji koristi za hidrataciju suvih delova kože, posebno laktova, usana i područja oko očiju.

Dok se mnoge slavne žene kunu u sate provedene na tretmanima, Džulija kaže da joj je najbolji „beauty tretman” – šetnja sa decom, smeh i dan bez obaveza. Takođe je priznala da sebi ponekad priušti pedikir sa morskom solju i lavandom – jednostavan kućni ritual koji je opušta i neguje.

Najvažnija tajna: stav

Ali možda najvažnija tajna njene lepote nije nijedan od navedenih saveta – već njen stav. Opuštena, prirodna i autentična, Džulija Roberts ni u zrelim godinama ne pokušava da izgleda mlađe. Umesto toga, nosi svoje godine sa tolikom lakoćom i šarmom da je upravo to ono što svi pokušavaju da kopiraju. Bez prevelikog truda, ali sa puno stila – baš kao i ona.

Pa ako tražimo recept za njen sjaj, možda je odgovor jednostavniji nego što mislimo: dobar SPF, kokosovo ulje, omiljeni karmin, nekoliko kapi Skin Fooda i nikada ne zaboraviti da se smejemo do suza. Jer, kada je Džulija Roberts u pitanju – lepota je uvek bila stvar unutrašnjeg sjaja.

Bonus video: Mirka Vasiljević pokazala luksuzni stan