Svetska pop diva Madona danas puni 67 godina. Legendarna umetnica koja je obeležila istoriju pop muzike tokom 20. veka i i dalje uspešno vlada muzičkom scenom, ove godine izabrala je Italiju za proslavu svog rođendana. Ipak, njena pojava u Firenci izazvala je pomešane reakcije među fanovima i prolaznicima.

Neočekivani prizor u Firenci

Madona je stigla u Italiju sa svojim partnerom Akemom Morisom, fudbalerom koji je 38 godina mlađi od nje, i prati je svita obezbeđenja. Dok je šetala ulicama Firence, mnoge je iznenadilo koliko je njeno kretanje bilo usporeno i teže. Odevena u dugačku, široku haljinu svetlih tonova, sa plavim ogrtačem, belim šeširom i velikim sunčanim naočarima, Madona je hodala sa blago pogrbljenim držanjem, pridržavajući se za svog mlađeg dečka.

Obezbeđenje se trudilo da joj omogući što lakši prolaz, ali mnogi Italijani i turisti nisu mogli da sakriju svoje zaprepašćenje. Komentari na društvenim mrežama bili su nemilosrdni: "Unuk šeta baku pod ruku", "Od Madone do moje bake - za trenutak", "Učinilo mi se da sam na trenutak video kraljicu Elizabetu", "Ovo je dokaz da previše vežbanja boli, izgleda mnogo starije od svojih godina", "Hoda kao starica, mora da je u nevolji", "Izgledaš kao da ti je 87, a ne 67 godina".

Proslava u raskošnom ambijentu

Iako su komentari na ulici bili surovi, Madona je svoju veliku proslavu odlučila da održi na prestižnoj lokaciji u Italiji. Drugu godinu zaredom, za rođendanske događaje bira ovu zemlju. Posle spektakla na iskopinama u Pompeji prošle godine, sada je izabrala Palazzo Panocjeski d’Elči u Sijeni, sa pogledom na poznatu Pjacu del Kampo.

Ova veličanstvena srednjovekovna palata sa trokrilnim prozorima i bogatom istorijom, domaćin je mnogih slavnih ličnosti. Među zvanicama na proslavi naći će se i legendarni muzičar Sting sa suprugom Trudi Stajler, koji su poznati po ljubavi prema toskanskim selima i posedovanju raskošnih vila u tom regionu.

Ekskluzivni doživljaj i raskošna zabava

Palata je posebno uređena za ovaj događaj, a u njenim dvoranama biće poslužen tradicionalni toskanski meni sa lokalnim vinima i poznatim sijenskim poslasticama. Osveženje će obezbediti renomirani restoran „Il Tufo“.

Rođendanska žurka potom će biti nastavljena u luksuznom Grand hotelu Kontinental, smeštenom u srcu Via Banki di Sopra, samo nekoliko koraka od istorijske Roka Salimbeni. Tamo će Madona u krugu najbližih prijatelja nazdraviti povodom svog 67. rođendana – još jednog poglavlja u životu jedne od najuticajnijih i najprovokativnijih pop zvezda svih vremena.

Povratak u Italiju

Prošle godine Madona je svoj 66. rođendan proslavila na jedinstvenoj lokaciji – iskopinama Pompeje, čime je još jednom pokazala svoju povezanost sa italijanskom kulturom i autentičnom lepotom ove zemlje.

