Den Tana, poznati američki biznismen, koji je rođen u Srbiji pod imenom Dobrivoje Tanasijević, umro je u 90. godini u privatnoj bolnici nakon borbe sa teškom bolešću.

Američki biznismen srpskog porekla, Dobrivoje Tanasijević, još kao mladić napustio je bivšu Jugoslaviju i otišao u svet sa željom da postane uspešan fudbaler. Sticaj okolnosti i neočekivane prilike, odvele su njegovu karijeru u potpuno drugom pravcu. U Americi je bio poznat kao Den Tana, jedan je od i najuticajnih i najsrećnijih Srba u svetu, a naročito je bio cenjen u Holivudu, Londonu, Ženevi...

Bez ikavog predznanja, u isto vreme bio je u tri biznisa. Glumio i pravio filmove, posedovao fudbalski klub, ali mu je najveću slavu i bogatstvo doneo restoran "Den Tanas" u Los Anđelesu koji i danas okuplja najveću elitu iz Holivuda, ali i iz celog sveta. Brzo je postao producent. Sa filmom "Kičma" 1979. godine ušao je u Kan, a naredne godine sa ostvarenjem "Poseban tretman".

Filmsku kompaniju preuzela je njegova ćerka i producentkinja Gabrijela Tana, i to je sada velika svetska kompanija. Ona je prošle godine bila i gošća Festa kada je najavila da snimanje filma koji režira Antoni Korbin sa Helen Miren. On će se raditi kod nas, reč je o drami "Gospođica Anštajn" o Milevi Anštajn koji se snimao u Novom Sadu.

Godine 2023. na Međunarodnom filmskom festivalu dobio je nagradu Beogradski pobednik koju mu je uručila Gorica Popović. Dena Tanu su tada podržale ćerke Katerina i Gabi, a njegov govori pozdravljen je ovacijama.

- Nema bolje publike nigde. Svi koji smo u sportu ili kulturi - bez vas nema nas. Vi nam dajete hrabrost i istrajnost. Odrastao sam ovde u Beogradu, na Zelenom vencu, 1945. sam naučio kako da radim na pijaci. U 13. godini su me odveli na čuvenu Zvezdu. Iz Zvezde otišao sam u svet, gde sam živeo u mnogim zemljama. Imam tri pasoša - jedan nemački, u kojem piše da sam rođen 1931. godine, imam američki, u kojem piše 1933, a imam i srpski, koji kaže da sam rođen 1935. godine - ispičao je čuveni producent.

On je otkrio i tajnu svog uspeha.

- U mladosti sam kod moje mame naučio da moraš da voliš sebe da bi voleo drugog. Ja sam zaljubljen u sebe. Zahvaljujući toj ljubavi uspeo sam u životu. I u ugostiteljstvu, i u sportu, i na filmu, s familijom i ljubavlju. Zato je najvažnije voleti sebe, da bi drugog voleo. Bez ljubavi nema sreće. Najviše mi smeta kad čitam ovde u Beogradu - ovi mrze Srbe. Verujte, proputovao sam ceo svet i nikad nisam čuo da neko mrzi Srbina, a ovde svi pričaju da nas mrze. Ne znam ko vodi tu politiku. Imam prijatelje u svakoj religiji, naciji, svuda u svetu i nadam se kada odem na drugi svet, da će mi dati i raj i pakao. Pošto imam prijatelje i u raju i u paklu. Družio sam se ja i s lopovima, gangsterima, političarima, ali nisam postao nijedan od njih. Hvala vam na svemu, hvala Srbiji što je svetu dala Nikolu Teslu, Pupina, Meštrovića - jedan od najvećih skulptura - iskren je bio Tana.

