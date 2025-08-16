Slušaj vest

Svet filma, kulture, fudbala ali i šira javnost oprostili su se od Dobrivoja Tanasijevića, poznatijeg pod imenom Den Tana, koji je preminuo danas u 90. godini. Iza sebe je ostavio bogat i uzbudljiv životni put koji bi bez sumnje mogao da posluži kao inspiracija za filmski scenario.

Rođen u Beogradu, Den Tana je još u mladosti odlučio da potraži nove prilike preko okeana. Emigriravši u Sjedinjene Američke Države, brzo se prilagodio novom životu i napravio impresivnu karijeru – kako u svetu sporta, tako i u ugostiteljstvu.

Restoran, Holivud i fudbalska strast

Njegovo ime posebno se vezuje za čuveni restoran u Los Anđelesu koji je nosio njegovo ime – mesto koje su rado posećivale brojne holivudske zvezde, ali i poslovni ljudi, umetnici i sportisti. Taj restoran nije bio samo gastronomska destinacija već i simbol stila, elegancije i jedinstvene atmosfere koju je Den znao da stvori.

Ipak, iako je u Americi postao cenjeni biznismen, ljubav prema fudbalu nikada nije izbledela. Bio je veliki zaljubljenik u ovaj sport i često se angažovao u njegovoj promociji, spajajući srpski i američki svet sporta.

Ljubavni život vredan romana

Den Tana je, pored poslovnih uspeha, imao i buran ljubavni život o kome su rado pisali mediji. Jedna od poznatijih romansi bila je sa filmskom lepoticom Andreom, koja mu je postala prva supruga. Sa njom je dobio dve ćerke – Gabrijelu i Katerinu. Iako taj brak nije potrajao, Den nije izgubio veru u ljubav.

U 71. godini života iznenadio je mnoge kada se ponovo oženio – ovoga puta Biljanom, ženom 34 godine mlađom. Njihova veza izazvala je veliku pažnju javnosti, ali oni su zajedno srušili predrasude o godinama i ljubavi.

- Iako sam stariji od nje 34 godine, verujte mi da ona ne može da prati moj tempo. Prvo sam upoznao i zaljubio se u njenu majku, a onda sam se na kraju oženio njom. Čim sam video koliko je divna njena mama, znao sam da će Biljana biti odlična žena. Kada smo se venčavali, pravili smo dve svadbe. Prva je bila pred matičarem u jednom hotelu u Rakovici, a posle toga imali smo budističku svadbu pošto je ona budista. Mada ne delimo ista verska opredeljenja, želeo sam da je ispoštujem. Planiram da se, kada budemo slavili deset godina braka, venčamo i u crkvi, pošto tu ceremoniju još nismo obavili - govorio je nekad Dan Tana.

Čovek koji je spajao svetove

Dobrivoje Tanasijević - Den Tana Foto: Dragana Udovičić

Den Tana je bio mnogo više od uspešnog ugostitelja i sportskog entuzijaste. Bio je most između različitih kultura, naroda i svetova. Njegova širina duha, otvorenost i šarm ostavili su neizbrisiv trag u životima onih koji su ga poznavali.

